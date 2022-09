Stefano Salvini tras polémico romance con Johanna San Miguel: “Me enamoré, era un chibolo loco”

El actor Stefano Salvini, de 30 años, reveló varios detalles del polémico romance que protagonizó con la actriz Johanna San Miguel, quien es 24 años mayor que él. Ahora, el joven reveló que estuvo perdidamente enamorado de la conductora de “Esto es guerra”.

Stefano revela que se enamoró de Johanna

En un en vivo que realizó Stefano Salvini en su cuenta de Instagram, respondió varias preguntas de los usuarios. Muchos de ellos le cuestionaron cómo fue que conoció a la exintegrante de la serie “Pataclaun”, y el actor sorprendió al afirmar que su primer encuentro con la artista fue cuando apenas tenía 4 años.

Además, confesó que llegó a enamorarse de la presentadora ocho años atrás.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la tía Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré” , comentó el actor ante las preguntas de los internautas.

Stefano Salvini halaga a Johanna

El hecho no quedó ahí, pues luego de que varios usuarios criticaran la diferencia de edad de la conductora de “Esto es guerra” con él y se burlaran del romance que tuvieron, Stefano Salvini salió al frente y la defendió halagando su físico.

“La ‘Chata’ (en referencia a San Miguel) está paradaza. Ya quisiera yo llegar a los 54 años así” , dijo Stefano. Segundos después, sorprendió al decir que no descarta iniciar una relación con una persona mayor.

“Eso no puedo decirte que lo lograré (sobre salir con mujeres mayores que él), ayer salí con una de 70″, agregó.