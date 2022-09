Ethel Pozo: ¿qué propiedades y negocios tiene la heredera de Gisela Valcárcel?

Va quedando todo listo para la ansiada unión de Ethel Pozo y Julián Alexander, evento que se llevará a cabo la tarde del 10 de septiembre, en presencia de amigos y familiares de la pareja. Sin embargo, la proximidad del evento ha desatado diversas dudas entre los internautas. En ese contexto, muchos se preguntan qué bienes compartidos adquirirán al casarse.

Siguiendo esta línea, la polémica Magaly Medina preparó un extenso reportaje para dar a conocer públicamente en qué situación económica se encuentran y qué propiedades tienen a su nombre.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casarán este sábado 10 de septiembre. Foto: composición Jazmín Ceras/La República/Ethel Pozo/Instagram

¿Qué propiedades tiene Ethel Pozo?

Ethel Pozo tiene bajo su poder grandes cosas debido a la herencia que recibirá de su madre Gisela Valcárcel. Además, la presentadora de “América hoy” posee algunos bienes a su nombre.

El programa de Magaly Medina presentó un informe especial en el que reveló que la conductora de América Televisión cuenta con una lujosa casa en una exclusiva zona del distrito de Surco y con una acogedora vivienda de playa en Naplo.

No obstante, eso no sería todo, ya que a su nombre registra una costosa camioneta, vehículo que ha mostrado en más de una oportunidad a través de redes sociales. Dicho carro es conducido por su novio Julián Alexander para trasladarse a cualquier lado que alguno necesite.

¿Cuáles son los bienes de Julián Alexander?

Durante la edición del 7 de septiembre de “Magaly TV, la firme”, la figura de ATV sorprendió a todos los televidentes al emitir un reportaje en el que se menciona que Julián Alexander se encuentra dentro de Infocorp, categorizado como “riesgo alto”.

Por otro lado, revelaron que el hermano de Michelle Alexander tiene como bienes a su nombre dos motos lineales , la primera valorizada en US$ 16.000 y la segunda en aproximadamente US$ 5.000. Asimismo, se informó que el joven no tendría, de momento, ninguna propiedad.

Finalmente, Magaly Medina señaló que el prometido de Ethel Pozo no es considerado como empresario, puesto que su nombre no figura como representante de alguna compañía en los registros de Sunat.