No se queda callada. Yolanda Medina ha protagonizado una polémica al ser acusada por sus exbailarinas de Alma Bella, Emily Vargas y Shirley Mendoza, de maltratarlas mientras formaban parte de la agrupación musical. Por ello, la lideresa de esta decidió salir al frente y aclarar todo lo que se ha dicho en su contra.

Yolanda Medina asegura que nunca maltrató a sus exbailarinas

En sus redes sociales, Yolanda Medina respondió al comunicado que publicó Shirley Mendoza, en el cual la acusó de no darle una remuneración acorde a su desempeño ni los beneficios correspondientes. Por ello, la cantante no se quedó callada y la desmintió.

“Palmas, compañeras. Hasta yo me odié con este post. No debe existir gente abusiva, menos gente que no valore a sus amigas, la pregunta es si han contado bien el cuento. Para aquellos que no me conocen, hay personas que sí es basura con su gente (...) y ser jefa líder no es maltratar, nunca salgas hablando *** de quien jamás lo fue contigo. Si ya no estás en Alma Bella es porque perdiste la humildad, diles a todos cómo has plantado un show por no ir en vuelo, diles que has mentido, que está mal de la voz, diles que no viajabas porque tu compañera tenía permiso y tú no . Habla la verdad porque en años nunca las maltraté, siempre puse el cuerpo por ti y todas. Los insultos a mi persona me llegan netamente”, expresó Medina.

Publicación de Yolanda Medina. Foto: Instagram

¿De qué la acusaron las bailarinas a Yolanda Medina?

La exintegrante de Alma Bella Las Originales emitió un comunicado que compartió en sus redes sociales, en el que presenta fuertes acusaciones contra la lideresa de dicha agrupación musical, Yolanda Medina.

La carta inicia hablando de sus 10 años de trayectoria y hace hincapié en que se enteró del fin de su trabajo en dicha orquesta por los medios de comunicación. Asimismo, asegura: “En todo este tiempo no he tenido ningún beneficio social ni ningún tipo de seguro porque solo me ha pagado con la emisión de recibo por honorarios en algunas oportunidades” .

Por su parte, Shirley Mendoza también emitió un escrito en sus redes sociales en el que acusa a la lideresa de la agrupación de no pagarle como correspondía: “Durante la pandemia no recibí ni un sol, época en la que perdí a mi señora madre. Nunca esperé esta falta de consideración por todos los años brindados... Nunca me entendió que no pude viajar por los excesivos shows en altura y viajes por tierra, el cual generó una afección en mi garganta. Sin beneficios sociales ni recibos por honorarios, casi nunca, mucho menos en planilla”, se lee en su anuncio.