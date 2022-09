La historia de Ethel Pozo y Julián Alexander: ¿cómo se conocieron y cómo fue su pedida de mano?

Ethel Pozo y Julián Alexander se encuentran a solo dos días de su sonado casamiento. Cuando la planificación de sus nupcias parecía ir por buen camino, puesto que venían organizando el evento desde hace un año, la wedding planner Gabriela Ibárcena dio a conocer a un programa de espectáculos que ya no formaría parte de la preparación de la boda.

No obstante, la fiesta debe continuar y, en vista de su próxima unión, muchos se preguntan quién es el muchacho que se robó el corazón de la hija de Gisela Valcárcel y cómo fue que surgió su romance. Aquí te contamos los detalles del mediático romance entre Ethel y Julián.

¿Quién es Julián Alexander?

Julián Alexander es un director de telenovelas en Del Barrio Producciones y es el brazo derecho de su hermana Michelle Alexander. Ambos se reencontraron luego de 10 años de no haberse frecuentado; en ese momento, se dio la oportunidad de trabajar en conjunto.

Julián Alexander: conoce todo sobre el futuro esposo de Ethel Pozo. Foto: composición LR/Jazmín Ceras/Instagram/Julián Alexander

¿Cómo se conocieron Ethel Pozo y Julián Alexander?

Melissa Paredes es quien habría hecho de cupido entre el par. Según contó la presentadora de “América hoy” a un medio local meses atrás, conoció a Julián Alexander en la presentación de la novela “Dos hermanas”. Ahí, la dupla hizo ‘clic’.

“ Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó . A veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido”, indicó la hija de Gisela al diario Trome en noviembre del 2021.

Ethel Pozo compartió cada detalle de los preparativos de su boda con sus seguidores. Foto: Ethel Pozo/Instagram

Ethel Pozo y Julián Alexander anuncian su compromiso

Pozo anunció que se casaría con Julián Alexander en julio del 2021. A través de su cuenta de Instagram y en medio de sus vacaciones en Cancún, México, la conductora anunció que dio el sí.

“No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita”, se leía en la descripción de su postal en Instagram.

Melissa Paredes fue una de las más emocionadas por el compromiso de Ethel Pozo. Foto: Ethel Pozo / Instagram

Así fue la romántica pedida de mano de Ethel Pozo

Tras haber anunciado que Julián Alexander le pidió casarse con ella, Ethel Pozo reapareció en “América hoy” por medio de una videollamada desde Cancún para contar los pormenores del romántico momento.

Según contó la presentadora, su pedida de mano se dio en el mar. Una de sus hijas registró el momento con un dispositivo, mientras que la otra sostenía el anillo en la propuesta de Julián.

“Nos habíamos ido de paseo a Isla Mujeres y en un momento Julián me dice ‘vamos al mar, amor, pero un poco más alejados, vamos con las chicas’. Entonces entramos al mar, estamos ahí y ‘Dome’ y ‘Lu’ (sus hijas) no venían, estaban demorando. Ellas estaban con mis primas muy nerviosas, ya habían quedado que una entraba grabando y otra con el anillo”, relató.

La emoción le ganó y Ethel no pudo contener las lágrimas al darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. “Estábamos esperando, han venido lento, Dome ha venido grabando y Julián empezó a hablar”, agregó.