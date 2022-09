Cholo Cirilo indignado por pelea de cómicos ambulantes: “Me da vergüenza”

¡No les perdona nada! El Cholo Cirilo, interpretado por Ubaldo Huamán, volvió a ser consultado por la situación de los cómicos de la alameda Chabuca Granda. El comediante no dudó en mostrar su molestia por lo ocurrido, ya que —para él— todo se debería resolver de manera interna y no exponer todos los problemas que se presentaron.

Esto lo dijo en referencia a la discusión protagonizada por los cómicos Edwin Aurora, Lucky, Mono Pavel y otros actores que ya son más mediáticos, tales como Danny Rosales, Kike Suero, Cachay, entre otros. Todo esto le dijo al diario Trome.

Cholo Cirilo pide que respeten las calles y el arte

El actor cómico aseguró que su generación era completamente diferente a todo lo que se ve ahora: “Cuando hacía shows en la Plaza San Martín, había un respeto por el espacio y de ahí salieron los verdaderos cómicos como Tripita, el Poeta de la calle, el Cholo Peter, Walter ‘Cachito’ Ramírez, quien es de mi generación. En la calle, somos poquitos los que tenemos autoridad moral para decir las cosas como son”.

Edwin Aurora dijo que buscará su libertad y se irá del gremio de cómicos ambulantes. Foto: Grace Mora / URPI - LR

Asimismo, el Cholo Cirilo añadió que no solo los que más necesitan trabajan en las calles: “La alameda ya no es medio donde se difunde arte, es un medio de sobrevivencia, donde ya no está el verdadero cómico. Siempre digo que por hambre se pela papas, se vende caramelos, pero por hambre no se hace arte, por eso los cómicos ambulantes se han vuelto sinónimo de groserías, insultos, cochinos, borrachos, porque ellos mismos han vendido esa imagen”.

Además, contó que gracias a su trabajo como cómico ambulante, pudo tener su departamento, pero recalcó que también invirtió en su preparación profesional para llegar a la televisión y seguir progresando.

Cholo Cirilo critica pelea y actitud de Danny Rosales

El Cholo Cirilo negó que en las calles del Centro de Lima se haya instaurado un mafia que cobra cupos por dar a conocer su arte: “Hay una asociación que tiene sus normas y si no te gusta, no vas a llamarla mafia. Este señor Danny Rosales, a quien nunca lo he visto en la calle, habla y dice que hay mafias, abre la boca sin pruebas”.

‘Cholo Cirilo’ advirtió a Danny Rosales tener cuidado porque lo podrían querellar. Foto: composición LR/María Pía Ponce/ Urpi-LR/captura Edwin Aurora/Facebook

En ese sentido, Ubaldo Huamán añadió: “El problema de los cómicos ambulantes da vergüenza, ver la pelea entre dos bandos como Edwin Aurora y Mono Pavel, creo que hay malentendidos, pero los trapitos sucios deben lavarse en casa”.