Nicola responde a Andrea Arana por ‘rechazar’ a “Esto es bacán”: “Me va muy bien por acá”

A días del estreno del reality “Reto 4 elementos”, uno de los seguidores de Nicola Porcella le preguntó si le gustaría ingresar a “Esto es bacán”. “Claro que iría porque, por lo poco que sé, todo está amarrado a una ayuda social y me encanta la idea”, expresó sin saber la respuesta que obtendría por parte de Andrea Arana, quien forma parte del show.

Durante el programa “Un día en el mall”, Andrea aprovechó el espacio para revelar cuáles serían las supuestas intenciones del chico reality para ingresar a la secuencia de “Sorpréndete”. “Nicola Porcella está prácticamente apuntadísimo a ‘Esto es bacán’. Cuando se le consulta si él formaría parte del reality de Willax, él dice que sí sin dudarlo porque le gusta el fin”, dijo al comienzo.

“Tenemos algún caso social y nos esforzamos para que ellos tengan lo que merecen y necesitan, pero, mi querido Nicola, yo siento dentro de todo que tú estás buscando que te manden un pasaje hasta México para que te vengas a Perú. Quiero decirte que todos vamos como invitados, aquí nadie cobra, mi rey, si estás esperando un cheque así con muchos ceros en tu cuenta, pues déjame decirte que eso no sucederá”, enfatizó.

Nicola Porcella responde

El modelo no se quedó con los brazos cruzados y se pronunció en sus redes sociales. Actualmente, se encuentra en México disfrutando del éxito del reality.

“Hace tiempo no responde, pero explíquenle a la ‘conductora’ que dije que iría de invitado para ayudar al caso social y que no necesito que nadie me pague un pasaje, me va muy bien por acá. Moraleja: nunca más hablar de algo de ahí”, escribió Nicola.

Nicola Porcella indignado con comentario de Andrea Arana. Foto: Instagram/Nicola Porcella

Al enterarse del comentario de Nicola, Andrea Arana nuevamente no dudó en responderle. “No sé por qué me pones conductora entre comillas, yo te he entrevistado hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos alguna vez en el escenario”, expresó.

¿Nicola quiere ser amigo de Angie Arizaga?

Como se recuerda, Nicola Porcella y Angie Arizaga fueron una de las parejas más populares de la farándula peruana cuando formaban parte de “Esto es guerra”, sin embargo, su relación estuvo llena de polémicas al acusarse de maltrato en reiteradas ocasiones. Ahora, la modelo se encuentra muy enamorada de Jota Benz.

En entrevista con el programa “D’ mañana”, Nicola reveló que le desea todo lo mejor a su expareja. “Hay muchas cosas que nunca se hablaron y yo no estuve de acuerdo. Yo ya marqué un antes y un después, para atrás no hay. Yo no tengo por qué hablar. Le deseo lo mejor, pero de ahí a querer entablar una amistad es distinto. No quiero ser su amigo”.