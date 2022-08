Ethel Pozo se encuentra contando los días para su boda con el productor Julián Alexander. Este último 26 de agosto, la conductora de “América hoy” compartió con sus seguidores los detalles de cómo se llevó a cabo la celebración para la elección del vestido de novia a la cual llamó “Say yes to the dress”.

“Por llegar a una tarde muy especial y muy esperada por mí”, inició comentando Ethel en sus historias de Instagram. Al evento asistió su círculo más cercano. “Mis amigas del cole. Adoro compartir toda esta felicidad con ustedes” , agregó.

Ethel Pozo celebra junto con sus amigas del colegio. Foto: Ethel Pozo/Instagram

Se pudo apreciar cuatro diseños de vestidos de la exclusiva empresa española Pronovias, dedicada a la confección de estos vestuarios. Ethel Pozo lucía una bata blanca corta de seda con una cinta alrededor que decía: “Bride to be” (futura novia).

Detalles del evento

En las instantáneas se observa que había un bartender que ofrecía diversos cócteles rosas y varios champanes de la marca Riccadonna para hacer el brindis. También había globos en forma de corazón y cada una de las amigas de Ethel Pozo contaba con una paleta para dar el visto bueno o no del vestido que se probaba la novia.

Cócteles en tonos rosas para la celebración de Ethel Pozo. Foto: Instagram/Ethel Pozo

Ethel Pozo se casa este 10 de setiembre de 2022. Foto: Instagram/Ethel Pozo

Como se sabe, la hija de Gisela Valcárcel y Julián Alexander darán el sí en una ceremonia que se realizará el 10 de septiembre de este 2022. Según Magaly Medina, la boda costaría 150.000 dólares y se llevaría a cabo en una casa de Pachacamac de más de 15.000 metros cuadrados.

Ethel Pozo recibe sus primeros regalos de matrimonio

La figura de América TV reveló que ya empezaron a llegar los primeros presentes para su boda, semanas previas al gran evento. “Nos van llegando”, “¡Qué emoción!”, “Qué lindo día. Cuánto amor”, escribió Ehtel Pozo en su Instagram.