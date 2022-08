No se queda callada. La modelo Ana Paula Consorte, quien el último 24 de agosto confirmó su relación con el futbolista peruano Paolo Guerrero, ha llamado la atención del público, que no deja de mencionar en sus redes sociales a Alondra García Miró, expareja del seleccionado. Por tal motivo, la joven brasileña decidió responderle a sus detractores.

La influencer no toleró que las personas compararan su belleza con la de la ex chica reality.

Ana Paula confirma romance con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte confirmó en redes sociales los rumores que se difundieron en los últimos días sobre que tenía un romance con el futbolista Paolo Guerrero, quien viajó a Brasil para jugar por el equipo Avaí y ahora reside en dicho país.

Un usuario le consultó sobre el vínculo que tenía con el jugador y ella aclaró el tema: “¿Es verdad que te metiste en la relación entre Paolo y Alondra García Miró?, se lee. Ante ello, Consorte respondió para ponerle fin a las habladurías y corroboró el amorío. “Paolo es mi novio y no tengo nada que ver con su expareja”, escribió.

Seguidores le recuerdan a Alondra García

En la misma plataforma, Ana Paula Consorte publicó una fotografía suya sin imaginar que los internautas llenarían su publicación con comentarios referidos a Alondra García Miró. Además, los usuarios compararon la belleza de las dos modelos.

Uno de ellos le comentó: “Alondra García Miró es más hermosa”. Ana Paula Consorte no se quedó callada y decidió responderle directamente: “¿Y? No te he preguntado (si Alondra es más hermosa), Síguela a ella y comenta sus cosas. Besos de luz”.