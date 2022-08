“La gran estrella”: sentenciado no acepta crítica de Sergio George y lo refuta en vivo

Fuego. En la última gala de “La gran estrella”, Manuel Aumaitre, un participante sentenciado del concurso, señaló que no aceptaba la crítica del jurado Sergio George.

Manuel se mostró incómodo por los comentarios del reconocido músico luego de que este diera a entender que su estilo de voz no es “comercial”.

¿Qué pasó entre Sergio George y Manuel Aumaitre?

Todo empezó cuando en la segunda gala, luego de tener una mala presentación al interpretar una cumbia, Sergio George le pidió al participante que no abusara del vibrato en las canciones.

Manuel no dijo nada en el escenario, pero, detrás de cámaras, no se quedó callado e hizo sentir su opinión al respecto: “El vibrato no es algo que envejece a las canciones”.

Pero la cosa no quedó ahí. Durante el programa del último sábado, el concursante siguió defendiendo su punto de vista.

¿Qué dijo Sergio George sobre los comentarios del participante de “La gran estrella”?

Antes de oír la respuesta de Sergio George, Gisela le pidió a Manuel que demostrara su talento. En ese contexto, el participante afirmó que el vibrato le servía en su carrera como cantante de ópera.

Aumaitre cantó por unos minutos, pero n o se esperaba la contundente respuesta de Sergio George: “Quédate en opera entonces”.

“El vibrato en música popular es antiguo, el vibrato rápido como lo hiciste la semana pasada es muy antiguo para la música de hoy en día(…) Es un negocio de tendencias”, detalló el ganador del Grammy.

Sergio George es el productor elegido por Gisela Valcárcel para sacar adelante "La gran estrella". Foto: Composición LR/ difusión / Instagram / yahairaplasencia

Yahaira Plasencia sobre presentación de Brunella Torpoco tras cantar salsa: “Hay que tener sabor”

No logró convencerla. Yahaira Plasencia se refirió a la presentación de la dupla conformada por Brunella Torpoco y Manuel Aumaitre, quienes cantaron salsa en el escenario de “La gran estrella”. La intérprete de “Y le dije no” remarcó que es un género musical complejo.

“A Manuel, entraste en otro tono y después te acomodaste. (...) Hacer salsa no es fácil, el sabor hay que tenerlo. Es distinto”, aconsejó. “Es difícil tener a Brunella al costado y tratar de llevarle el ritmo y el sabor”, agregó.