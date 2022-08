Dalia Durán defiende su show en night club de Trujillo: “No soy vulgar”

Dalia Durán sigue dando de qué hablar. La cubana fue blanco de críticas tras su debut en los escenarios, el cual fue calificado de aburrido y poco profesional. Además, la modelo se había presentado en el nightclub Pantaleón de Trujillo, el cual muchos han reportado que también funciona como prostíbulo.

Ahora, la expareja de John Kelvin ha salido a defender su show. En conversación con un medio local, aseguró que solo hace este trabajo para mantener a sus hijos.

Dalia Durán aboga por su show

La cubana ha negado rotundamente ser una “bailarina de night club”. “Para nada, para mí todo esto es nuevo”, dijo en entrevista a Trome. “Yo me estoy sacando la mugre por mantener a mis hijos”, afirmó. Como se recuerda, Dalia Durán tiene cuatro hijos producto de su relación con John Kelvin.

Además, defendió haber usado lencería. “Siempre ha sido así porque todas hacen desfiles y animación en lencería, todas”, habló. “Yo prefiero guardarme lo que pienso, solo doy muchas gracias a Dios, en primer lugar, por bendecirme con trabajo”, agregó.

Dalia Durán continúa trabajando para sacar adelante a sus hijos. Foto: composición/América TV

Dalia Durán responde a críticas de Magaly

En entrevista al Popular, la cubana se mostró sorprendida por la opinión de Magaly Medina, a quien no le gustó su show. “Entiendo su trabajo, aunque se me hace raro que conmigo fue muy dura y no con Shirley Cherres, que no cantó ni bailó en su set”, explicó.

De esta manera, minimizó a todos los comentarios negativos de sus detractores. “A mí las críticas me hacen más fuerte, estoy curtida, he recibido tantos ataques en este tiempo”, reveló.