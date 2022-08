‘Peluchín’ y otras personalidades que apoyaron a Alessia Rovegno frente a las múltiples críticas

Alessia Rovegno ha sido una de las ganadoras del Miss Perú más controversiales de todos los tiempos. Ya sea por su “falta de preparación”, como dicen algunos de sus críticos, o su entorno familiar, la modelo ha sido blanco de diversos comentarios negativos por parte de algunos famosos y la audiencia nacional.

En su defensa, diversas personalidades de la televisión peruana han expresado su apoyo a nuestra representante al Miss Universo 2022. Conoce quiénes han abogado por la hija de Bárbara Cayo.

Rodrigo González, ‘Peluchín’

Durante su espacio en Willax, el controversial Rodrigo González se dirigió directamente a los críticos de Alessia Rovegno, a los que calificó de envidiosos. “Tienes una belleza natural, así naciste y eso despierta envidia. No hagas caso”, dijo el conductor en “Amor y fuego”.

Frente a los comentarios de diversas personas que le sugerían realizarse alguna intervención estética, ‘Peluchín’ respondió con sorpresa. “No necesita operarse, es guapísima. Hay gente que tiene el concepto de que mientras más operaciones, más hermosa. No somos de esa teoría”, afirmó.

Rodrigo González minimizó a los detractores de Alessia Rovegno. Foto: R. González/Instagram

Tula Rodríguez

La conductora de “En boca de todos” se refirió a la forma de expresarse de Alessia Rovegno en la pasarela. Tula Rodríguez recalcó el esfuerzo de la Miss Perú por mejorar en un aspecto que muchos creen que es una de sus cualidades negativas como modelo.

“No es solamente la belleza, estamos hablando de todo. Ella tiene que ser un complemento de todo. Sé que ya te estás preparando, sé que estás tomando clases de vocalización, de oratoria”, habló la presentadora.

Tula Rodríguez felicitó a Alessia Rovegno por tomar clases de oratoria. Foto: T. Rodríguez/Instagram

Pamela Vértiz

El dominical “Día D” le hizo un reportaje a Alessia Rovegno tras ganar el Miss Perú 2022. La nota revelaba detalles de su vida privada y familiar. La conductora del espacio, Pamela Vértiz, se refirió a las críticas que obtuvo la modelo tras salir victoriosa en el preciado concurso de belleza.

“En realidad, yo no vi el concurso (Miss Perú), pero ella me parece una chica hermosa, y yo he venido a conocerla con el reportaje”, opinó. “Lo que sí había leído en redes es la avalancha del bullying del que ha sido objeto. Los cuestionamientos iban desde que es rubia y ojiverde, de apellido italiano que no representa a la peruana, hasta que el concurso fue arreglado y elegida a dedo. Si alguien tiene las pruebas y le consta, que las exhiba”, comentó.