Melissa Paredes: rechazan denuncia a mamá de Rodrigo Cuba por violencia psicológica

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta debido a que aún no puede acercarse a su hija. Ahora, el Poder Judicial rechazó la denuncia que le interpuso la modelo a Ysmena Piedra, la madre de Rodrigo Cuba, por violencia psicológica en perjuicio de la pequeña. Este fue un intento de la actriz por recuperar la custodia de la menor, quien está cargo de su abuela paterna.

¿Por qué rechazaron denuncia de Melissa Paredes?

El programa “Amor y fuego” informó que el Octavo Juzgado de Familia decidió no dictar medidas de protección a favor de la menor y que la mamá del futbolista no recibirá una sanción porque no considera que hubo “daños psicológicos”, sino que se trató de un conflicto familiar entre Melissa Paredes y la señora.

La jueza Leidi Oliva Díaz también exige a los padres a comunicarse con su menor hija a través de llamadas o videollamadas , pero con la previa coordinación con Ysmena Piedra, y respetando el horario escolar.

Recordemos que estas medidas seguirán vigentes hasta que el Ministerio Público termine con las investigaciones que han abierto a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por los presuntos delitos de violencia psicológica y abuso sexual. Esto, luego de que ambos expusieran a su hija en un escándalo mediático por la tenencia.

¿Melissa Paredes pidió que su hija vaya a un albergue?