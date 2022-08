Ethel Pozo incursiona en la actuación y se une a “Luz de luna 2”: “Es mi pasión”

Ethel Pozo es conocida por ser la protagonista de diferentes programas de televisión. Desde “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, hasta el programa con Janet Barboza y Brunella Horna “América hoy”.

En ese sentido, la hija de Gisela Valcárcel no suele participar en producciones de ficción. Sin embargo, la conductora ha confesado tener un talento nato para la actuación, el cual demostrará en “Luz de luna 2″.

El rol de Ethel Pozo en “Luz de luna 2″

La presentadora se luce en el avance del siguiente episodio como una reportera junto al actor José Dammert. Durante su programa “América hoy”, aseguró que estaría de acuerdo con ser pareja en la ficción de ‘El león de la cumbia’, personaje interpretado por André Silva.

“Claro, yo aceptaría. Es una pequeña participación, no nos adelantemos. No hay ningún hombre que nos pare en lo que nos apasione, a mí me encanta actuar”, comentó.

Los rumores antes del avance

Días previos al adelanto, se había hablado sobre una posible participación de Ethel Pozo en “Luz de luna 2″, aunque nada estaba confirmado. Incluso, la hija de Gisela Valcárcel fue captada con un guion.

“Tienen que ver la novela, la está rompiendo. Es una novela que me encantó por la trama y por las canciones. Tienen que verla”, dijo.

También se especuló que su pareja, Julián Alexander, no habría estado de acuerdo con su actuación. Sin embargo, la conductora se pronunció al respecto.

“Nada de celoso, yo actúo porque es mi pasión, desde los 18 años estudio actuación”, habló en “América hoy”.