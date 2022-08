Durante varios años, Stephanie Valenzuela fue parte de la televisión local. Se convirtió en una de las figuras más reconocibles en los realities de competencia tras su participación en programas como “Combate” y “Esto es guerra”. En la actualidad, la también cantante se encuentra en México para desarrollar su carrera artística. Sin embargo, su futuro no siempre se veía destinado a los grandes escenarios. La ex chica reality estudió una carrera universitaria que nunca ejerció.

¿Qué carrera le obligaron a estudiar a Stephanie Valenzuela?

La modelo fue invitada al programa mexicano “Tu-night”. Este espacio está conducido Omar Chaparro, quien se quedó sorprendido por los estudios de la cantante. “Tú eres la tiktoker con más estudios que conozco”, le dijo a Stephanie Valenzuela. “Te digo que a veces se gana más en redes que con la carrera”, respondió.

Ante esto, la exintegrante de “Combate” reveló que su papá la obligó a estudiar Arquitectura en Arequipa. “No hice la tesis porque me revelé porque no querían validar unos sílabos, y dije: ‘Yo no pienso estudiar más. Ya estudié lo que tenía que estudiar’”, agregó la influencer.

Stephanie Valenzuela habla sobre su inicio en la televisión

Después de decidir no culminar su carrera en la universidad, Stephanie Valenzuela cuenta que viajó a Lima para perseguir su sueño de estar en la televisión. “Veía a las modelos de toda la vida y no sabía si me iban a elegir”, recuerda la cantante.

“Me eligen y dije: ‘Aquí me quedo, además de recibir un sueldazo’”, detalló. “Para mí eran como de Victoria’s Secret, yo era de provincia”, rememoró.

Stephanie Valenzuela viajó a Lima para conseguir aparecer en la televisión nacional. Foto: @TefiValenzuela/Instagram

Stephanie Valenzuela y su canción “Baila” junto a Osmani García

Con la distribución de la disquera Heat Records Miami, la canción “Baila” de Stephanie Valenzuela fue producida por el peruano Jaime Cuadra. El músico logró la internacionalización luego de que tres temas de su álbum “Cholo soy” fueran incluidos en la película de “James Bond, quantum of solace” de 2008. En la parte de los arreglos se contó con Lalo Paredes. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Leandro Bolaños.