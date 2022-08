Rompe su silencio. Érika Villalobos decidió hablar por primera vez acerca de la actual relación que mantiene con su aún esposo Aldo Miyashiro. Esto, luego de que el actor fuera ampayado el último mes de abril con la reportera deportiva Fiorella Retiz.

En ese sentido, puso fin a los comentarios que aseguraban una posible reconciliación.

Érika descarta haber vuelto con Aldo Miyashiro

Tras los rumores que indicaban que habían recuperado su relación, Érika Villalobos aseguró que desde que vio el ampay de Aldo Miyashiro se dio cuenta que su matrimonio había terminado. Fue ahí que decidió poner fin a su romance.

“Desde el minuto cero que ocurrió todo. No he vuelto con él, no somos pareja” , respondió la actriz en una entrevista con Trome.

¿Podría haber una reconciliación en el futuro?

Al respecto de una posible reconciliación con Aldo Miyashiro, Erika Villalobos fue tajante y precisó que ahora solo le importa llevar una buena relación con él: “No quiero pensar en eso, lo importante será siempre llevarnos bien”, dijo.

Asimismo, la artista dejó en claro que se les seguirá viendo juntos, ya que tienen dos hijos y negocios en común.

“Claro (seguiremos siendo amigos), tenemos hijos en edad complicada. Tenemos negocios juntos. Nos seguiremos viendo en su casa o la mía. Además, también vamos a viajar en familia varias veces porque nuestros hijos no tendrán que ‘pagar pato’ por nuestros errores”, aseguró.