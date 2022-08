Diego Bertie y Jaime Bayly: la historia de su romance que se reveló 28 años después

El cantante y actor peruano Diego Bertie falleció en la madrugada de este viernes 5 de agosto tras caer del piso 14 de un edifico en Miraflores. El artista es recordado por su participación en numerosas telenovelas y películas como “Natacha”, “Al fondo hay sitio”, “De vuelta al barrio”, “Cosas del amor”, “Esto huele mal”, entre muchas otras.

A inicios de este año, Bertie acaparó todas las portadas tras confirmar, por primera vez, que tuvo una relación amorosa con el periodista y escritor Jaime Bayly cuando ambos eran universitarios, luego de evitar el tema durante 28 años.

“Efectivamente, sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante” , dijo para el programa “Magaly TV: la firme”, en el que, además, afirmó que Bayly se sirvió de este capítulo de su vida para lucrar con la venta de sus libros.

Un romance oculto

La historia de Bayly y Bertie se remonta a mucho tiempo atrás, en 1994, cuando el periodista publicó uno de sus libros más exitosos: “No se lo digas a nadie”. En sus páginas, narró la vida de Joaquín Camino, quien era homosexual y luchaba contra la presión de su conservadora familia. Desde su difusión, muchos creyeron que se trataba de su propia biografía.

Jaime Bayly escribió "No se lo digas a nadie" a inicios de los años 90. Foto: Buscalibre.pe

Otro personaje central fue Gonzalo Guzmán, un actor limeño a quien Joaquín conoció en una entrevista y con quien tuvo un romance fugaz y apasionante. Ambos ocultaron la relación por dos razones: tenían novias y, ante el mundo, se presentaban como heterosexuales. El personaje de Gonzalo fue rápidamente relacionado con Diego Bertie, quien ya era un intérprete reconocido en los 90.

Las especulaciones, que giraban en torno a este supuesto romance, rápidamente se volvieron difícil de ignorar, por lo que, en ese mismo año, Jaime Bayly invitó a Diego Bertie al set de su espacio televisivo “El francotirador”. “Tú sabes que yo publiqué esta novela y lamenté mucho que cierta prensa canallesca asociara cierta gente con mi novela. Tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué sentiste?”, le preguntó.

Diego Bertie no desmintió ni afirmó nada, sino que, simplemente, contestó: “No pasó nada. La he leído y me ha gustado. Me parece que es honesta y un poco adolescente, pero no en el mal sentido. Honestamente adolescente. Me gustó” .

La pelea mediática

Ya nadie hablaba del tema, hasta que, en el 2005, Bayly confesó su gusto por el actor, quien para ese entonces ya era abiertamente homosexual. “ Diego Bertie me ha gustado, sí. Tuvimos una historia muy bonita. Sí, (sé que se ha divorciado). Espero que esté bien, contento, lo recuerdo con cariño. Yo sí creo que Diego Bertie siempre me va a gustar, pero yo ya estoy viejito, no creo que le interese tener un revolcón conmigo”, mencionó Bayly en una entrevista para Magaly Medina.

Bertie, por su parte, había evitado hablar al respecto durante 10 años, pero las declaraciones del periodista centraron nuevamente los focos sobre él. Finalmente, cedió y habló del distanciamiento que tenían. “Yo no cuento mis intimidades en la televisión, será su estilo, lo respeto. Que hable lo que le dé la gana, total, son palabras y palabras. No somos amigos, hace mucho que no lo veo siquiera, tampoco tengo ganas de verlo. Que siga haciendo su programa y yo hago los míos”, aseguró.

Jaime Bayly y Diego Bertie. Foto: composición LR/GLR/Instagram

La confesión de Diego Bertie

Después de 28 años de la publicación del libro y el inicio de las especulaciones, el artista Diego Bertie reconoció que sí tuvo un romance con Jaime Bayly. Además, manifestó su rabia y dolor por la manera en que el escritor “se lucró” con dicha historia y expuso, en reiteradas ocasiones, su intimidad.

“No fue una relación relevante. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso. Escribió libros, expuso mi intimidad. Vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera, y me hizo mucho daño”, reconoció Bertie en una entrevista para Magaly Medina.

“Jamás (me enamoré). Era como una sombra, un fantasma (...). Cuando estuve expuesto, él se quitó y se casó con mi mejor amiga”, agregó.

Actualmente, Bayly se encuentra casado desde hace 11 años con Silvia Núñez del Arco, a quien conoció cuando ella tenía 18 años y él 42. Ambos tienen una hija y están radicados en Miami.