Efraín Aguilar conmocionado por fallecimiento de Diego Bertie: “Estábamos en un proyecto para televisión”

La muerte de Diego Bertie sigue conmocionando a nivel nacional. El destacado actor falleció a la edad de 54 años tras caer del piso 14 de un edificio en Miraflores. En ese sentido, varias personalidades del espectáculo se pronunciaron al respecto, uno de ellos fue Efraín Aguilar, quien se enteró en vivo de la noticia.

El productor sostuvo una conversación con el periodista Nicolás Lúcar y este aprovechó en consultarle acerca de dicho deceso. El popular ‘Betito’ no pudo ocultar su conmoción ante la noticia.

“No me digas. ¡ Ay, Dios! Ya me imagino lo que me vas a decir. Hace máximo un mes estaba con él y su hija. Me has agarrado frío porque inclusive yo tenía un proyecto con él. Que Dios lo tenga en su gloria”, señaló Aguilar en diálogo con Exitosa.

Asimismo, señaló que ambos eran muy buenos amigos. “Me ha impactado mucho (la noticia) porque somos muy amigos de por lo menos 50 años”, añadió.

En tanto, el creador de “Al fondo hay sitio” reveló que tenía planes a futuro junto al cantante. “Estábamos en un proyecto para televisión. Hace unos días estuve con él y su hija en mi oficina”, apuntó.

Diego Bertie y su paso por “Al fondo hay sitio”

Diego Bertie participó en la exitosa serie de América TV bajo su papel de Sergio Estrada. En esa línea, se especuló que su personaje iba a regresar en esta temporada; no obstante, el actor aseveró que no le habían hablado al respecto.

“No lo sé todavía. No me han dicho nada. Sergio Estrada es un personaje que estuvo ahí (en “Al fondo hay sitio”). No sé si lo querrán retomar o no, la verdad no lo sé”, señaló el intérprete a La República en diciembre de 2021.