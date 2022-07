Tula Rodríguez se confiesa sobre su romance con Erick Osores: “Hace años era un león”

Tula Rodríguez habló sobre la relación amorosa que tuvo con Erick Osores. Después de muchos años, la conductora de “En boca de todos” confirmó que tuvo un amorío con el periodista deportivo antes de casarse con su difunto esposo Javier Carmona. Todo comenzó cuando comentaban una entrevista que él protagonizó con la actriz cómica Cindy Marino.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre Erick Osores?

“Yo creo que él cree que, como está en YouTube, no lo va a ver mucha gente, pero te apuesto que está ‘palteado’. Ahora todo el mundo se enteró de que hace años era un león y ahora ya no”, expresó Tula Rodríguez sobre cómo era Erick Osores cuando lo conoció.

Luego, el conductor Ricardo Rondón aseguró que la conductora se puso nerviosa, pero ella lo negó y admitió que no le gustaba que la vinculen con el periodista de América TV, pues su romance ocurrió hace bastante tiempo.

“Lo que pasa es que me pongo así porque hace tiempo él fue mi enamorado y me da risa verlo en una faceta que no conocía. Es por eso, ya (fue mi novio), pero hace años”, agregó la exvedette.

“¿Contigo era aburrido o alegre?”, le preguntó Ricardo Rondón. Aunque ya no son pareja, Tula Rodríguez respondió con elogios para Erick Osores. “Él siempre ha sido súper divertido, es un gran profesional, espectacular, mi amigo ahora, es un buen chico, súper talentoso, un gran periodista y un buen papá. Que le vaya espectacular a Erick”, dijo la figura de televisión.

Erick Osores habló de su relación con Tula Rodríguez

En 2012, Erick Osores reconoció que los rumores eran ciertos: tuvo un romance con Tula Rodríguez. El periodista deportivo contó que, pese a que le pusieron fin a su amor, ambos quedaron en buenos términos.

“Yo creo que se sabe (que fueron pareja) desde hace tiempo. Fue un tema que en ese momento no se quiso hacer público, pero hay un bonito recuerdo”, dijo el comunicador en el programa de Ernesto Pimentel de ese entonces.