¿Nicola Porcella decidió alejarse de sus amigos de “Esto es guerra”?: “Yo no perdono ni olvido”

Marca distancia. El chico reality Nicola Porcella radica en México desde hace unos años, tras su polémica salida del reality “Esto es guerra”, y atraviesa uno de sus mejores momentos al participar en el programa “Reto de los 4 elementos”, el cual es transmitido por Televisa y Univisión.

El ‘exguerrero’ llamó la atención de sus fanáticos al revelar que ahora lo llaman sus examigos, quienes ahora ven que tiene un trabajo estable en tierras aztecas, pero antes ni se acordaron de él.

Nicola Porcella se aleja de sus examigos

En su cuenta de Instagram, Nicola Porcella publicó una historia en la que recordó que, cuando se quedó sin trabajo tras ser retirado del programa “Esto es guerra”, sus amistades no lo apoyaron y se alejaron.

“Dicen que los amigos se ven en las malas y no en las buenas. Es verdad. Cuando estuve mal, mis ‘amigos’ nunca me llamaron a ver si podía pagar el colegio de mi hijo, si podía pagar mi casa o si estaba bien . Jamás me dijeron: ‘Nicola, hay que buscar la forma de que vuelvas a trabajar’, sabiendo que me hago cargo de gran parte de mi familia”, señaló.

A diferencia de esa etapa, Nicola aseguró que en los últimos años le ha ido bien y contó que algunos de sus examigos habrían tratado de contactarlo nuevamente, pero él los ignoró.

“Hoy en día, gracias a Dios, me está volviendo a ir bien, con mucho trabajo y sacrificio lo estoy logrando. Tengo que agradecer lo que me pasó, porque me abrió los ojos y me hizo ver que los verdaderos amigos son contados con los dedos de una mano. A todos lo que se fueron y ahora quieren volver: ‘Gracias, pero ahí nomás’. Yo no perdono ni olvido, así que de lejitos estamos bien ”, sentenció.

Nicola Porcella deja curioso mensaje en redes sociales. Foto: Instagram / nicolaporcella12

Nicola descarta volver a Perú para trabajar

Hace unos días, Nicola Porcella abrió la sección de preguntas en su cuenta de Instagram y respondió algunas dudas de sus seguidores. Uno de ellos le consultó sobre la posibilidad de retornar al Perú para trabajar en la televisión, pero el modelo rechazó esta alternativa.