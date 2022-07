Xoana González le reclama a Rodrigo Valle: “Que cumpla con nuestro convenio de divorcio”

No se queda callada. Xoana González se mostró bastante incómoda al ser consultada por su exesposo Rodrigo Valle, quien, recientemente, fue visto divirtiéndose en el cumpleaños de Diego Val, festejo en el que no solo habló de su actual romance, sino que mandó una fuerte indirecta a la argentina tras promocionar públicamente su cuenta de pareja en OnlyFans.

¿Qué dijo Rodrigo Valle?

En una reciente aparición de Rodrigo Valle, las cámaras de “Magaly TV, la firme” captaron la atención del argentino, quien se acercó a la prensa para responder algunas preguntas sobre su relación actual y lo que opina del éxito de Xoana González en OnyFans.

Pese a su evidente estado de ebriedad, el fisicoculturista contestó atentamente todas las consultas y aclaró que, de seguir con Xoana, no hubiera aceptado tener una cuenta de pareja en dicha plataforma. “No, yo no necesito de eso para facturar”, mencionó.

Sin embargo, sorprendió mucho más cuando explicó los motivos por los cuales su esposa no le propondría incursionar en OnlyFans. “Lo podríamos hablar, pero no necesita. Es lo bastantemente madura y fina como para no tenerlo”, acotó.

La respuesta de Xoana González

Ante estos comentarios, Xoana González no se dejó minimizar y mandó una contundente respuesta a su exesposo.

“No me interesa hablar de él. Hace meses decía que con él me hubiera ido mejor y ahora dice prácticamente que no soy fina. Creo que estaba muy tomado, me da pena verlo en ese estado (…). Que se enfoque en su mujer en vez de estar saliendo solo, tomando y molestando a las meseras”, comentó para Trome.

Asimismo, señaló que no volverá a hablar de él ante la prensa y que solo quiere que se respete lo que acordaron cuando ambos decidieron separarse.