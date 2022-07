Lo logró. María Grazia Gamarra habló de su carrera actoral en entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube “La Linares”. Durante la conversación, la actriz habló de su debut en la novena temporada de “Al fondo hay sitio”; sin embargo, un detalle llamó la atención de la periodista, ya que la joven aseguró que no la buscaron, sino que ella escribió para ser parte del elenco.

En la conversación, la también cantante explicó que estaba dispuesta a regresar a la pantalla chica después de estar alejada por casi tres años de los reflectores. Además, relató que, cuando se enteró del retorno de la serie a América TV, decidió comunicarse con el encargado de los castings.

Actriz pidió ingresar a “Al fondo hay sitio”

La artista nacional recordó que, tras dar a luz a su primera hija, la productora Michelle Alexander le había propuesto un papel protagónico; sin embargo, la pandemia truncó su regreso a la televisión. Por esta razón, al estar sin trabajo, ella pidió ser parte del elenco de la serie.

PUEDES VER: La reacción de Joel Gonzales al enterarse de que el personaje de Maria Grazia Gamarra es pituca

“¿Cómo así dijiste: ‘voy a ver si aún se acuerdan de mí (para actuar)’?”, preguntó Linares. “Tenía hartas ganas de chambear en algo que me guste. Escuché que venía ‘Al fondo hay sitio’ y le dije a mi esposo: ‘¿Sabes qué?, les voy a escribir’. (...) Pasaron los meses y me dije: ‘Le voy a escribir a la persona del casting, a quien no conozco y tampoco me conoce. Pero ¿qué pierdo?’” , explicó.

María Grazia Gamarra no llegó a su primer casting

Luego de analizarlo, María Grazia Gamarra decidió escribir a la producción sin la esperanza de que la llamen para el casting, ya que —admite— existen muchos artistas que también buscan ingresar a “Al fondo hay sitio”.