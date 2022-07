Pedro Suárez Vértiz lamenta despedida de Ricardo Gareca: “Se me va a hacer trizas el corazón”

Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa este martes 19 de julio a las 12.00 p. m. para despedirse de la selección peruana tras siete años al mando como director técnico. Las redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza por esta noticia. Uno de los personajes que lamentó este suceso fue el músico Pedro Suárez Vértiz, quien le dedicó unas emotivas palabras al argentino.

Pedro Suarez Vértiz no quiere que Ricardo Gareca se vaya

“Hoy es la conferencia de prensa de Ricardo el ‘Tigre’ Gareca, donde supuestamente anunciará el cierre de su ciclo como DT de la selección peruana de fútbol. Simplemente no lo voy a soportar. Se me va a hacer trizas el corazón ”, inicia la publicación del intérprete de “Cuando pienses en volver”.

Aseguró que muchos peruanos se encuentran decepcionados por la salida del ‘Tigre’. “Lamentablemente, todos amamos a Gareca. Él va a hablarle a un pueblo que está deprimido por su salida y lo sabe perfectamente...”, agregó.

Pedro Suárez Vértiz reza por Ricardo Gareca

Sin embargo, Pedro Suárez Vértiz afirmó que no pierde la esperanza, por lo que aún reza para que Gareca vuelva a dirigir a la selección de fútbol del Perú. “Ojo que también soy un soñador. No sé si para bien o para mal. Pero eso me llama a orar para que Lozano nos haga el milagro ”, sostuvo.

Finalmente, le dedicó una cadena de oración al argentino. Este mensaje fue apoyado por cientos de sus seguidores en Facebook. “En el nombre del padre, el hijo y el espíritu santo. Te pedimos padre mío, en el nombre de tu hijo Jesús, que Gareca vuelva a ser el DT de nuestra selección”, escribió el rockero.