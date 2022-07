Brunella Horna: ¿por qué los conductores de “América hoy” no fueron a su pedida de mano?

Brunella Horna sigue siendo noticia tras anunciar su compromiso con Richard Acuña luego de cinco años de relación. Aunque el aviso tomó por sorpresa a muchos, la figura de América TV salió ante cámaras a contar detalles inéditos de lo que pasó la noche del 16 de julio, en la que el hijo de César Acuña se arrodilló frente a ella para hacerle la esperada propuesta.

No obstante, durante una secuencia especial para ella, llamada “La canchita curiosa”, surgió la interrogante de por qué los conductores de “América hoy” no estuvieron presentes en la romántica pedida de mano ni en la fiesta posterior, la cual fue animada por Ezio Oliva.

¿Por qué no asistieron sus compañeros de “América hoy”?

En la última edición del programa matutino del que es parte, se le preguntó directamente: “¿Es verdad que Richard no llamó a nadie de ‘América hoy’ como cómplices de tu pedida porque no nos considera parte de tu círculo cercano? ”. Ante esto, ‘Baby Brune’ señaló que ella también se sorprendió al no verlos en el evento.

“La verdad sí me sorprendió que no hayan estado porque ustedes son parte de mi día a día, yo sí los considero de mi círculo cercano, y ni siquiera (lo digo) por quedar bien, porque los veo más ustedes que a Richard ”, expresó.

Brunella Horna se sorprendió al no ver a sus compañeros de "América hoy" en su pedida de mano. Foto: composición LR/Brunella Horna/Instagram

Pese a que mostraron públicamente su indignación por no ser considerados para la celebración, Ethel Pozo salió a defender al político y comentó que, probablemente, no les pasó la voz porque quería cuidar que todo salga bien para que la rubia no se entere de su plan.

“Es un momento muy privado y seguro, quería mantener el secreto bajo 7 llaves , y nosotros tenemos fama de decirlo todo acá”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Brunella Horna no planeaba casarse con Richard Acuña

Por otro lado, aclaró que ella no esperaba que la propuesta de matrimonio fuera tan pronto, pues nunca había charlado de casamiento con el empresario. Pese a que hubo rumores de que ella lo presionaba para que haya boda, explicó que prefería pensar en proyectos que eran más importantes para ella.

“Era un tema que no conversábamos. Simplemente, no estaba en nuestros proyectos, o al menos para mí. Era un tema que no se hablaba en la relación (...) nunca, no hablábamos de boda”, indicó.