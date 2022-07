Fabio Agostini y Mayra Goñi: ¿por qué terminó su mediática relación?

Fabio Agostini y Mayra Goñi ganaron mucha fama por sus participaciones en los realities de competencia y novelas, respectivamente. Por ello, sorprendió mucho cuando se hizo público que mantenían una relación amorosa. Lamentablemente, el amor no duró mucho tiempo.

La pareja anunció su ruptura en un comunicado, a través de Instagram, que tomó por sorpresa a la actriz, quien, según la información de Tula Rodríguez en el programa “En boca de todos”, había aceptado terminar la relación, pero no quería que se haga público por el momento.

¿Cómo se conocieron Fabio Agostini y Mayra Goñi?

Mayra Goñi reveló en una entrevista con ‘Choca’ Mandros que, en 2017, viajó a Europa y le pidió a Flavia Laos que le presentara a gente para poder salir. Así fue como la influencer le habló de Fabio Agostini.

A la también cantante le llamó la atención y decidió seguirlo por Instagram, iniciando una amistad rápidamente.

“Le dije que iba, y él (Fabio) me dijo qué pena, porque yo justamente voy a Perú, ya que voy a entrar a ‘Esto es guerra’. Entonces, nos cruzamos”, relató Mayra.

Cuando finalmente regresó al país, la intérprete contó que el español le escribió para encontrarse. Estas salidas propiciaron que el romance comenzara, por lo que, en 2018, hicieron pública su relación. Sin embargo, Fabio y Mayra dijeron que habían estado juntos desde 2017, poco después de su primera cita.

“ Es muy romántico, es muy cariñoso. Conmigo es completamente distinto, es un caballero y me trata superbién ”, declaró Goñi, refiriéndose a cómo era la personalidad del español.

¿Por qué terminaron su relación Fabio Agostini y Mayra Goñi?

Pese a que la relación parecía estar yendo bien, la pareja sorprendió a todos cuando, siete meses después de hacer público su vínculo, anunciaron su ruptura sentimental.

“Para todos los que nos siguen a Mayra (Goñi) y a mí, quiero comunicarles que nos hemos dejado, hemos terminado. Anoche tuvimos una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos. Nos hemos dado cuenta de que la relación cada vez estaba más fría, más aburrida, y yo se lo comuniqué, y creo que piensa exactamente como yo”, dijo Fabio mediante sus historias de Instagram.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Bruno Agostini: dijo que su hermano había terminado la relación porque no le gustaba la monotonía.

“ Él (Fabio Agostini) terminó bien con ella y prefiere estar soltero a seguir con ella, porque se cansó. No le gusta la monotonía ”, relató Bruno.

Sin embargo, en “El valor de la verdad”, Fabio comentó que la decisión de volver a soltería se debió a una supuesta infidelidad de Goñi.

“La relación se acabó porque yo dije que quería acabarla, no aguanté más. En su momento, yo dije que había escuchado cosas, no dije que fue así. Lo escuché —me puse mal—, y es que yo tonto no soy, no me chupo el dedo. Dije lo que me informaban amigos míos”, señaló el español a El popular.

¿Mayra Goñi le fue infiel a Fabio Agostini?

El español causó mucha polémica en su aparición en “El valor de la verdad” luego de que confesara que él creía que Goñi le había sido infiel con Nicola Porcella.

Fabio Agostini dijo estar seguro del engaño porque una amiga cercana a la actriz se lo contó. Después de eso, encaró a Porcella y le preguntó por el rumor, pero este lo negó.

La actriz aseguró que ella estaba con la conciencia tranquila: “Él puede decir muchas cosas, pero yo no voy a hablar mal de nadie. No voy a hablar del tema. Creo que las personas que me conocen creen en mí”.

“ Yo estoy con mi conciencia limpia. En algún momento hablé de esos temas, y no volveré a darle más vueltas al asunto. Yo estoy disfrutando de un gran momento de mi vida y estoy feliz, cero preocupada”, aseguró la intérprete, que para entonces tenía una relación con Nesty.

Por su parte, Agostini confesó que él le había sido infiel a Goñi luego de que se enterara de que ella habría tenido un romance casual en Ibiza.

