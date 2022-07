Alejandra Baigorria: ¿qué carrera profesional estudió y qué especialidad cursó en el extranjero?

Alejandra Baigorria es una de las pioneras de los realities: inició en “Combate” y ahora la vemos como una de las competidoras más fuertes de “Esto es guerra”. La afamada ‘Rubia de Gamarra’ es una de las modelos más queridas de la televisión peruana y, además, es una empresaria que ha forjado su línea de ropa con bastante esfuerzo y dedicación, por lo que es un ejemplo para muchos jóvenes.

Aparte de estos méritos de ‘Ale’, pocos saben que tiene estudios universitarios que la respaldan, aparte de su carrera televisiva. Por ello, en esta nota te contamos acerca de la profesión de la carismática integrante de “EEG”.

¿Qué carrera estudió Alejandra Baigorria?

A diferencia de algunos chicos reality, Alejandra Baigorria cuenta con una carrera profesional. La modelo estudió Administración en la Universidad de Lima, carrera que ella misma tuvo que pagarse, debido a que sus papás no podían costearla.

“Cuando terminé el colegio pensé en estudiar Comunicaciones y Derecho, pero luego me decidí por Administración. Mis papás me dijeron que no tenían dinero para pagarme la Universidad de Lima, que si quería estar allí tendría que trabajar, y así empecé mi negocio. A los 17 años empecé mi propia empresa . A mi marca le puse mi nombre mucho antes de saber que me iba a ser conocida”, contó en una entrevista con María Teresa Braschi para “Reporte semanal” en el 2016.

¿Qué especialidad cursó Alejandra Baigorria en el extranjero?

Hace unos años, Alejandra Baigorria sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que dejaría el país por un tiempo debido a que obtuvo una beca completa en España para estudiar diseño de modas en el centro de estudios Madrid School of Marketing.

“ Es un sueño que siempre tuve. Yo no he tenido la oportunidad de estudiar diseño de modas . Yo he estudiado Administración; por temas de tiempo y de trabajo no he podido (estudiar diseño de modas), pero es una gran alegría para mí”, contó la modelo y empresaria en ‘Hola a todos’.

Alejandra Baigorria se mostró emocionada al enterarse de que iba a estudiar en el extranjero. Foto: captura/América TV

Alejandra Baigorria cumple su sueño y lleva su línea de ropa a Ripley

“Todo esfuerzo trae su recompensa”, ese conocido refrán ha vivido Alejandra Baigorria en carne propia. Desde muy joven lanzó su empresa de ropa para poder costear sus estudios, poco a poco su línea de moda se posicionó en el Emporio Comercial de Gamarra, por lo cual ganó su famoso apelativo: la ‘Rubia de Gamarra’.

Según mencionó en varias oportunidades, su sueño siempre fue llevar su marca a las tiendas más grandes del país, y ese deseo se le hizo realidad. En el 2021, la modelo anunció que su línea de moda se podría encontrar en una conocida tienda por departamento.

“Un sueño cumplido. Después de 12 años de comenzar mi empresa de ropa AB, pude cumplir a base de mucho esfuerzo el sueño de ver mi marca en una de las tiendas por departamento más importantes del Perú: Ripley del Jockey Plaza”, contó en una publicación de Instagram.

Empresa de Alejandra Baigorria estuvo al borde de la quiebra por la pandemia

Al igual que muchos peruanos, Alejandra Baigorria también se vio afectada por la pandemia del coronavirus. En una entrevista con “América espectáculos”, la modelo contó que su tienda de ropa pudo haber quebrado.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado, hay altos y bajos; pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, reinventarse”, contó la empresaria.