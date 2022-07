Magaly ‘se vacila’ por supuesta pelea entre Farfán y Hurtado: “Voy a mandar mis cámaras a Matute”

El último martes 12 de julio, Alianza Lima fue noticia principal en las páginas deportivas nacionales, y también para Magaly Medina, por una supuesta pelea a puño limpio protagonizada entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. Según distintos medios, ambos futbolistas blanquiazules intentaron limar las asperezas que arrastran desde hace un par de años, pero todo se salió de control y terminaron a golpes en pleno estadio victoriano.

Como era de esperarse, la presentadora comentó el hecho en la última edición de su programa en ATV y tomó con gracia lo sucedido. Magaly señaló que en el club íntimo están sucediendo cosas más importantes que en la propia farándula nacional.

Magaly Medina se burla de supuesta pelea entre Farfán y Paolo Hurtado

La conductora criticó que tanto Jefferson Farfán como Paolo Hurtado arreglen sus diferencias a los golpes e ironizó con el presente del fútbol peruano. Luego de ello y fiel a su estilo, aseguró que a partir de ahora mandará sus cámaras al estadio de Alianza Lima para no perderse nada.

“Qué feo que los periódicos estén diciendo que estaban estos dos jugadores arreglando sus dizque diferencias a los golpes. Qué feo. ¿En qué se ha transformado el fútbol peruano? Qué interesante se ha puesto. Voy a tener que mandar mis cámaras a Matute”, indicó entre risas.

Magaly recuerda chat que habría generado la pelea en Alianza Lima

En el 2020, Magaly Medina informó sobre unos chats que se viralizaron por ese entonces, en los cuales Paolo Hurtado habría llamado cachudo a Jefferson Farfán tras el final de su relación con Yahaira Plasencia. Como aquella vez, la conductora negó haber tenido algún material respecto al hecho y afirmó que solo vio las conversaciones que se filtraron.

“Esto fue lo que salió (chats) y de pronto todo el mundo me decía que tenía los chats y tuve que salir aquella ocasión para desmentirlo. Pero de ahí ya vendría esta discrepancia entre Paolo Hurtado y Jefferson Farfán porque entre jugadores de fútbol no se perdonan nada y Farfán no tomó con gracia que lo tilden de cachudo”, precisó.