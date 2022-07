Génesis Tapia aspira ser la nueva Dra. Ana María Polo: “Quiero llegar a ser jueza”

Con información de Omar Coca/URPI-LR

¡Génesis Tapia no para! Tras egresar de la carrera de Derecho en la UTP (Universidad Tecnológica del Perú), anuncia que se encuentra enfocada en concluir su tesis y obtener el título como abogada. “Estoy supercontenta. Me voy un mes a Medellín (Colombia) para una especialización en litigación oral” , dijo en conversación con La República, el 8 de julio.

Génesis Tapia: “Quiero llegar a ser jueza”

En otro momento, Génesis Tapia, de 31 años, afirmó: “Yo estudié Derecho con una mira y a mí me encantaría ser jueza, ocupar un cargo sumamente importante en el país. Eso es lo que va a pasar”.

En esa línea, hizo hincapié en que las personas que ocupen posiciones importantes dentro de la organización gubernamental cuenten con los estudios necesarios: “Yo soy partidaria de que un cargo público no puede ser ejercido sin la debida preparación, por respeto a la gente y la nación”.

Génesis Tapia: ¿la nueva doctora Ana María Polo?

Por otro lado, Génesis Tapia, quien saltó a la fama como chica reality en “Combate” y “Esto es guerra”, además de sus créditos como actriz en “Al fondo hay sitio” y “Yo no me llamo Natacha”, manifestó que esa etapa de su vida ya había concluido. “Yo he cerrado las puertas a lo que son realitys y el tema de actuación” , aseveró.