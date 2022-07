Melissa Paredes se defiende y hace mea culpa. La modelo ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días tras la filtración de un audio en el que acusa a su exesposo Rodrigo Cuba de afectar la integridad de su hija.

Por esta razón, el ‘Gato’ Cuba decidió demandarla por el supuesto delito de extorsión y chantaje, los cuales fueron rechazados tajantemente por la modelo.

Melissa Paredes se defiende

Melissa Paredes se comunicó vía enlace telefónico con el programa “Amor y fuego” para defenderse de los ataques recibidos en sus redes sociales desde que anunció su separación con Rodrigo Cuba y ahora por la demanda que le interpuso su expareja por el supuesto delito de chantaje y extorsión.

En un avance del espacio televisivo se puede escuchar a la modelo cuando reconoce que ha cometido errores. Sin embargo, también remarca que no por ello pueden culparla o cuestionarla ante lo delicado que es el tema del proceso legal que afronta con el futbolista por la tenencia de su hija.

“Como sea quieren verme a mí como la mala, sé que he cometido errores y hecho mis ‘vainas’, pero no pueden tildarme de eso”, expresó Paredes.

Melissa asegura que Rodrigo rechazó ver video de su hija

Melissa Paredes también se refirió al polémico video por el cual iba a demandar a Rodrigo Cuba por afectar a la menor. En ese sentido, aseguró que su expareja rechazó verlo.

Cabe precisar que, la denuncia no llegó a efectuarse porque Paredes optó por hablar primero con el ‘Gato’ Cuba.

“Cuando vino (Rodrigo) a recoger el otro día a su hija, también le dije ‘mira el video’ y lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘No, Melissa, yo no necesito ver nada’”, se le escucha decir a la exconductora del programa “América hoy”.