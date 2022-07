Ethel Pozo afirma que jamás volverá a ser amiga de Melissa Paredes: “Soy tajante”

Ethel Pozo aclaró que no tiene una amistad con Melissa Paredes, pese a que hace unos días se saludaron en un concierto y estuvieron juntas en una entrevista sobre el divorcio de la actriz y Rodrigo Cuba. Ahora, la conductora de “América hoy” asegura que ha tomado la decisión definitiva de no volver a ser amiga de ella.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Melissa Paredes?

“Yo siempre he dado mi punto de vista... Ahora con ella no compartimos los mismos objetivos y mi amistad terminó allí. Pero parcializarme, jamás”, expresó la hija de Gisela Valcárcel para El Popular.

Sobre su encuentro en un concierto, Ethel Pozo dijo lo siguiente: “Ella me saludó, nos hemos encontrado en la puerta. Yo estaba con mis hijas y obviamente la conocen y nos saludamos. El cariño va a haber siempre, pero los seres humanos toman decisiones... Yo no soy quién para juzgar a las personas”

Negó tajantemente intentar recuperar la amistad que tuvieron cuando eran compañeras de trabajo en “América hoy”. “En ese concierto solamente nos encontramos en la cola, nada más fue eso. No, jamás (seríamos amigas nuevamente), ya quedaron bien claras las cosas. Yo no soy una persona voluble, soy de blanco y negro, me cuesta muchísimo trabajo entender los grises. Soy muy tajante y tengo las cosas bien claras ”, sostuvo.

¿Melissa Paredes no regresará a “América hoy”?

Sobre los rumores de una posible reaparición de Melissa Paredes en “América hoy”, Ethel Pozo descartó que por el momento la actriz vuelva a trabajar con ella en el programa. “ Nunca lo escuché la verdad , yo creo que se inventan muchas cosas, pero eso alimenta al éxito del programa... Nunca escuché al productor decir algo así, desde que Melissa tomó la decisión de irse por su tema personal que sabemos”, expresó.