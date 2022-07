Natalia Salas sobre volver a “Al fondo hay sitio”: “No me ha llegado la invitación”

El regreso de “Al fondo hay sitio” ha dejado a todos los fanáticos de la serie encantados con las nuevas y divertidas experiencias que pasan los recordados personajes. Sin embargo, muchos otros se quedaron fuera del elenco y no formarán parte de esta reciente temporada de la telenovela.

Este es el caso de Natalia Salas, quien interpretó por muchos años a Andrea, a quien no vemos en la estrenada entrega del programa. Aunque indicó que no ha recibido ninguna llamada por los directores, no descarta la posibilidad de unirse en un futuro.

¿Qué dijo Natalia Salas?

Mediante sus redes sociales, Natalia Salas estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores, quienes querían saber si se le volvería a ver interpretando a Andrea para la nueva parte de “Al fondo hay sitio”. De esta forma, la artista nacional aclaró que no ha recibido propuestas de momento.

“No les voy a mentir, me encantaría. Amaría poder interpretar a Andrea de nuevo después de tanto tiempo. Un personaje que me abrió tantas puertas, que me sirvió tanto, con el que aprendí tanto”, expresó.

Sin embargo, dijo que, si se le presenta la oportunidad, no la rechazaría. “No me ha llegado la invitación, pero de llegar, por supuesto. Yo sí volvería” , agregó.

Natalia Salas cumplió 5 años con su pareja

En el mes de mayo, la actriz compartió su felicidad al celebrar 5 años de relación con su actual pareja y padre de su hijo. Con un tierno post en Instagram, aprovechó el día para saludar a quien la acompaña en todo momento y con quien ha formado una familia.

“ Gracias por decidir pasar tu vida al lado mío. Eres el hombre más maravilloso que conozco y me siento muy afortunada de tenerte como compañero, y aún más de que mi hijito tenga un papá genial. Te amo infinito. Feliz quinto aniversario, mi @chejocoloma”, escribió.