Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser retirada de un avión de Latam en un vuelo desde Chiclayo a Lima. Las imágenes de este suceso se hicieron públicas a través del perfil de Instagram de Instarándula. En este sentido, Rosángela Espinoza aprovechó para defender a su compañera de trabajo.

En el video difundido se puede ver a la expolicía ser bajada del vehículo aéreo en medio de gritos e insultos de los pasajeros, quienes exigían que no continúe en el lugar, pues retrasaba el viaje. Según la información recogida, la modelo habría incumplido las normas estipuladas por la aerolínea, por lo que tuvo que ser bajada.

Rosángela Espinoza saca cara por Jossmery Toledo

Mediante redes sociales, Rosángela Espinoza dejó un breve comentario para apoyar a la también integrante de “Esto es guerra” y expresó su indignación por la falta de respeto que cometieron los pasajeros. “¡Qué falta de respeto y empatía!”, afirmó.

Asimismo, se mostró molesta por los distintos insultos que lanzaron las personas en medio del escándalo, pues asegura que una situación como esa no habría ocurrido de no ser una figura de la televisión.

Rosángela Espinoza defiende a Jossmery Toledo. Foto: Instarándula/Instagram

“¿Qué tiene que ver ‘EEG’? Les molesta que ella este en la TV. Gente envidiosa. Tal vez hubiera sido otra persona no pasaría eso y menos grabarían”, agregó.

¿Qué dijo Jossmery Toledo?

Minutos después que el video saliera a la luz, Jossmery Toledo hizo uso de sus redes sociales para dar su descargo contra la aerolínea, debido al vergonzoso momento pasó durante un vuelo desde Chiclayo con destino a Lima.

“Les cuento la pésima experiencia que tuve con LATAM, muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo. V oy a averiguar los nombres , me ha bajado por esta manta, para mí es un abuso lo que han hecho”, manifestó en un comienzo.

Además, aclaró que ella nunca tuvo un mal comportamiento y que aún así llamaron a personal de la PNP para que la bajaran del avión.