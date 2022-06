¿Sabías qué Maluma participó en “Combate”?: conoce cómo ingresó al reality

Maluma es sin duda uno de los artistas latinoamericanos más exitosos del momento. El cantante, de 28 años de edad, ha sido merecedor de premios como Latin Billboards, Heat Latin Music Awards, Nuestra Tierra o MTV Millennial Awards. Además, el intérprete de canciones como “Sobrio” o “Felices los cuatro” se ha presentado en los escenarios más importantes a nivel internacional, entre ellos, en el Festival de Viña del Mar 2017.

Antes de que se convirtiera en ídolo de multitudes, Maluma cantaba en fiestas escolares, quinceañeros y todo tipo de eventos. Él recuerda que en 2010 ofreció entre 250 y 300 shows (muchos de ellos gratuitos) para que su nombre empezara a ser familiar. En 2012, como parte de su estrategia para ganar nuevos mercados, llegó al Perú. Así, efectivamente, hizo de todo para conquistar a su nuevo público. Conoce cómo ingreso “Combate”, uno de los realitys más conocidos de la televisión peruana.

¿Cómo ingresó Maluma a “Combate”?

La productora de “Combate”, Marisol Crousillat, reveló en una entrevista para Infobae que el ingreso de Maluma al programa se dio por pura casualidad. “Yo era amiga del gerente de Sony Music en Perú en esa época. Él me dijo: ‘mira, a ‘Combate’ le está yendo muy bien, ¿qué podemos hacer?‘ “¿No sé, qué se te ocurre?”, le pregunté. De pronto me dice, ¿tú meterías a alguien, a algún cantante? ”, cuenta Crousillat.

Hace 10 años, Maluma participó en Combate. Foto: captura/ATV/difusión

Ante la respuesta afirmativa de Marisol, el empresario musical le propuso incluir a Maluma como un combatiente más. “Empezó a buscar en YouTube las canciones, y cuando lo escuché me encantó. En ese tiempo era chibolo, creo que tenía 18 años. Le dije ‘hagámoslo’; vino una semana al programa y le fue bien, ya cuando él crecía, no lo podía creer. Era como un sueño” , dijo entre risas.

Incluso, hasta ahora le parece increíble que un Meet and Greet con Maluma cueste 500 dólares, y ella, que lo tuvo tan cerca, no tenga ninguna foto con él. “Ahora es insuperable, a mí me parece gracioso, porque hoy en día un Meet and Greet con él cuesta como 500 dólares y yo no tengo ninguna foto. Y me digo ‘no puede ser’, lo tuve al lado mío toda una semana. Además lo trataba como un chibolito más (risas). Sí, bueno, son cosas que pasan”, reflexionó.

¿Cómo fue la participación de Maluma en “Combate”?

Cuando el cantante se unió al equipo verde de “Combate”, tenía apenas 18 años, pero ya mostraba su carisma natural para las pantallas. Durante la semana que duró su participación, Maluma superó todos los juegos de competencia e incluso se animó a bailar junto a Zumba.

El reguetonero también tuvo tiempo para el amor, ya que confesó que tenía una fascinación especial por Sheyla Rojas, a quién halagó y le dedicó parte de su canción “Obsesión”.

Maluma recuerda su paso por “Combate”