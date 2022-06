Carlos Alcántara sobre relación con Ricardo Mendoza: “Es un tema delicado de hablar”

Carlos Alcántara se pronunció nuevamente sobre cómo es su relación con Ricardo Mendoza, quien es su sobrino directo. Cabe recordar que el actor evidenció su molestia con el integrante de “Hablando huevadas”, luego de que se burlara de los integrantes de la selección peruana de síndrome de Down de fútbol.

Esta vez, el protagonista de “Asu mare” señaló que nunca atacó al comediante y que su reclamo fue algo general. Eso sí, la estrella nacional señaló que este tipo de humor no es de su agrado y que cuando su familia es atacada siempre saldrá a defenderla.

Carlos Alcántara habla sobre relación con Ricardo Mendoza

“ Es un tema bien delicado de hablar porque es un sobrino directo, hijo de mi prima hermana, pero yo tuve una desvinculación de toda la familia de mi papá tontamente, pero quiero aclarar que la prensa te enfrenta sin que tú te enfrentes. Yo nunca he dado nombre ni nada, yo he hablado en general ”, inició.

“ Tan duro y difícil que es, y que después eso sea motivo de burla y se sienten con derecho, que lo suyo es humor, lo siguen haciendo. Bueno, es su rollo, no me voy a meter ni les voy a decir nada, pero cuando me tocan a los míos yo voy a saltar siempre. Aclarando que no es contra ellos (”Hablando huevadas”), porque si es contra ella se los digo en persona ”, agregó para “Día D”.

Ricardo Mendoza no estará en “Asu mare 4″

Al parecer, la molestia de Carlos Alcántara con Ricardo Mendoza se habría trasladado a lo laboral, pues el humorista reveló hace poco que su personaje en “Asu mare” no volverá para la nueva secuela que se prepara. Según el compañero de Jorge Luna en “Hablando huevadas”, la producción de la cinta le dio razones que no terminó de entender durante una reunión que sostuvieron.

“Va a haber una más, yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y, lógicamente, yo de ellos. Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’. Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”, señaló.