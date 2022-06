Rodrigo González vivió un momento bastante complicado el último viernes 3 de junio cuando más de una decena de policías acudieron hasta las instalaciones de Willax para intentar arrestarlo. El presentador evitó esta diligencia a pesar de que los miembros del orden también acudieron a su hogar en el distrito de San Isidro.

Tras este episodio, el conductor reapareció al frente de “Amor y fuego” para agradecerle a sus seguidores y especialmente a Gigi Mitre por su incondicional apoyo. El presentador también aprovechó varios minutos de su programa para acordarse de los personajes que celebraron este intento de detención.

Rodrigo González arremete contra Mónica Cabrejos

Luego de lo sucedido el viernes reciente, Mónica Cabrejos utilizó su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a Rodrigo González. “ El karma siempre llega. Quien riendo la hace, llorando la paga. Atte.: El Karma” , escribió.

Por ello, el popular ‘Peluchín’ no se calló nada y aseguró que, a pesar de lo sucedido, le encantó sentir el amor y apoyo de sus seguidores, los mismos que inundaron las redes sociales en las últimas horas para respaldarlo.

“ Hubo una por ahí, una de las empleadas de la persona que me ha demandado, que salió a decir que el karma llega. Yo me pongo a pensar: ¿Qué es que el Karma llegue? Que te hayas librado de todas las acusaciones. ¿Qué es que el karme llegue? Que todos tus seguidores te demuestren un abrumador cariño, ese abrumador amor, ese abrumador respaldo. Si de eso se trata el karma, ojalá algún día experimenten lo que es ese amor incondicional del público como me lo ha demostrado a mí ”, manifestó.

Rodrigo González llora en los brazos de Gigi Mitre

Luego de varios minutos de analizar su caso para los televidentes, Rodrigo González se conmovió frente a las pantallas al recordar el respaldo de Gigi Mitre. El conductor aseguró que cualquiera quisiera tener una amiga como la que él tiene para lugar llorar en sus brazos.