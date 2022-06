Diego Bertie confiesa que tiene enamorado: “No es una persona pública”

Más enamorado que nunca. Diego Bertie se presentó en “Amor y fuego” este miércoles 1 de junio y contó detalles de su vida amorosa luego de aceptar en el programa de Magaly Medina que tuvo una corta relación sentimental con Jaime Bayly. El actor contestó las curiosas preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, una de las cuales buscaban dar a conocer si en la actualidad tiene pareja.

Todo inició cuando el popular ‘Peluchín’ le dio la bienvenida al cantante al set de Willax TV. Un detalle en la camiseta del artista nacional llamó la atención de los conductores. Tras notarlo, decidieron realizar peculiares preguntas.

El cantante lució una mano estampada en su polo a la altura del pecho. De inmediato, el presentador de espectáculos expresó: “¿Y hay alguna mano que te está tocando por estos días? Te vemos contento. ¿Habrá alguien a quien le permites entrar a tu templo, a tu casa?”.

Actor confirma que está enamorado

El protagonista de “Cosas del amor” reveló muy emocionado que mantiene una relación amorosa con una persona que está totalmente alejada del espectáculo.

“Digamos que no me falta cariño, amor, tengo amor en exceso y del mejor. (…) Nunca me ha gustado hablar de mi intimidad, pero tampoco tengo nada que ocultar. No es una persona pública. Como decía la canción ‘Palabras del alma’, al tiempo entero y con tarjeta marcada”, acotó.

Diego Bertie revela traición de Jaime Bayly

Durante la entrevista con la popular ‘Urraca’, Diego Bertie recordó su fugaz relación con el presentador de televisión. Además, aseguró que fue traicionado por él, porque se casó con su mejor amiga.

“Nunca me enamoré, jamás. Era como una sombra, como un fantasma. Él se casó con mi mejor amiga. En el momento en que hubo la posibilidad de que tengamos algo; él se quitó y se casó con mi mejor amiga. Nunca estuvo interesado en tener algo conmigo”, indicó.