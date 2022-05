Rodrigo Cuba a Melissa Paredes tras ampay: “Siempre me comporté a la altura de ser tu esposo”

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes continúan generando polémica en los medios de espectáculos. En esta ocasión, la actriz fue quien dio a conocer nuevas conversaciones que mantuvo con el futbolista pocos días después de que saliera a la luz su ampay con el bailarín Anthony Aranda. Ella se comunicó con el periodista Samuel Suárez, dueño del portal Instarándula, para entregarle 44 pantallazos de los chats con el deportista.

En las imágenes mostradas por Instarándula se observa la continuación del chat de cuando ella le dice a él la siguiente frase: “¡Hola, guapo!”. Rodrigo Cuba le responde con una fuerte confesión sobre su matrimonio, la cual es reconocida por Melissa Paredes como un hecho cierto.

La respuesta de Rodrigo Cuba

El futbolista aseguró que siempre respetó su relación con Melissa Paredes y que no quería enamorarse de otra persona. Luego, ella le dio la razón y le dijo que era una broma.

“Yo nunca le he dado pie a nadie. Siempre me he comportado a la altura de ser tu esposo y te he dado tu lugar, como ya te lo dije, yo no quiero nada con nadie. Lo último que pensaría sería en buscar a alguien o responderle a alguien en busca de algo”, escribió el ‘Gato’ Cuba. “Lo sé. Pero lo digo porque ya no eres mi esposo como antes pues. Tranquilo, solo te bromeaba”, señaló la actriz.

La respuesta de Rodrigo Cuba a Melissa Paredes. Foto: captura Instarándula

Recordemos que la frase “¡Hola, guapo!” generó una ola de críticas contra Melissa Paredes debido a que, en ese entonces, en los programas de televisión se afirmaba que quería divorciarse de Rodrigo Cuba y se hablaba de una supuesta infidelidad por parte de ella. Esa parte del chat fue difundida inicialmente por la conductora Magaly Medina, quien tuvo duros comentarios hacia la expresentadora de “América hoy”.

Los otros chats de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes

Entre los otros chats que mostró Melissa Paredes se nota una conversación distante. Incluso, en un momento, Rodrigo Cuba le dice: “Te extraño”, pero ella no le corresponde de igual manera. También, se refieren a Anthony Aranda y a las preguntas de la prensa sobre su separación.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instagram / Instarándula.

