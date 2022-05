Melissa Paredes sigue causando polémica en torno a su vida personal con Rodrigo Cuba. Este viernes 27 de mayo, la modelo envió una serie de conversaciones vía Whatsapp a Samuel Suárez para desmentir lo dicho por su expareja en el programa de Magaly Medina. De todas estas capturas, una llamó la atención de los usuarios.

Es de conocimiento que Anthony Aranda y Melissa Paredes tienen una buena relación como pareja. Han sido vistos juntos en las redes sociales desbordando amor, bailando juntos y compartiendo cenas románticas; sin embargo, al parecer, no siempre hubo un trato cariñoso hacia el bailarín por parte de la modelo.

¿Cómo se refirió Melissa Paredes hacia Anthony Aranda?

En el grupo de chats que Melissa Paredes envió a Samuel Suárez, se puede leer cómo era la relación entre la modelo y el ‘Gato’ Cuba antes y después del ampay. Además, se puede distinguir con qué término se refirió la exconductora de “América hoy” a su actual pareja.

Como se puede ver en las siguientes capturas, Rodrigo Cuba ya sabría sobre el vínculo que hubo entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, incluso ambos conversaban sobre los medios de comunicación que los seguían en busca de declaraciones sobre el ampay.

Melissa Paredes envía chats para desmentir a Rodrigo Cuba. Foto: Instarándula/Instagram

Rodrigo Cuba le preguntó a Melissa Paredes sobre las preguntas de los canales de espectáculos. Al respecto, ella respondió: “Que por qué no defiendo al otro h***** (...). Por qué no hablo nada de él. O sea, imagínate”.

Samuel Suárez pide revelar la conversación telefónica

Tras revelar toda la conversación entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, Samuel Suárez hizo un pedido a la modelo: revelar la conversación telefónica. No obstante, aseguró que, de todas maneras, este domingo 29 de mayo contará qué le dijo la actriz.

“Lo diré públicamente, y te etiqueto aquí Melissa Paredes. No entiendo por qué no me autorizas que saque la conversación. Yo creo que el público de Instarándula merece escucharla. Una cosa es que yo lo cuente, y otra cosa es escucharte a ti para que la gente juzgue y diga las cosas que piensa”, finalizó.