Valery Revello incómoda con Sergio Peña por revocar permiso de viaje para su hija: “Egoísta”

Valery Revello vuelve a estar en el foco de la farándula local tras relatar que Sergio Peña no dejó que su menor hija viaje con ella a Estados Unidos. La modelo alegó que el motivo de este viaje era iniciar una maestría, pero sin su hija no podría empezar sus estudios en el extranjero.

Las cámaras de “Amor y fuego” abordaron a la modelo en la vía pública y le consultaron sobre esta obstaculización por parte de su expareja. Ante el cuestionamiento del reportero, Valery Revello emitió declaraciones sobre el futbolista Sergio Peña.

¿Qué dijo Valery Revello?

A través de sus redes sociales, la influencer se mostró desanimada ante esta trágica noticia. Por ello, los medios de comunicación buscaron comunicarse con ella para conocer su opinión sobre Sergio Peña. “Él está feliz allá con Tepha; ha ido a ver el partido con la mamá de él. ¿Tú crees que está siendo egoísta por no darte el permiso para que te vayas a triunfar con tu hija?”, preguntó el periodista.

“Sí. ¿Qué te puedo decir? No sé qué decirte (…) Creo que es un poco egoísta, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada”, fue la respuesta de Valery Revello.

Los planes de Valery Revello en Miami

“Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá; había llevado mis maletas. Ella (su hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú me di con la sorpresa de que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados, pues saben que viajamos a todos lados juntas”, contó Valery para contextualizar el tema.

“Me sentí mal porque dije: ‘¿Cómo me pueden cortar las alas?’. Tenía para hacer mi máster en Miami con una beca que me había ganado. Estaba triste un tiempo. (…) Hablé con la universidad y me dieron la posibilidad de, por el momento, avanzar virtualmente. Hoy (23 de mayo) inició mis clases. Empezaré con un curso de inglés para negocios”, finalizó.