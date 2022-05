No lo convenció. Rodrigo González arremetió contra la mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, quien se presentó en “América hoy”, este miércoles 25 de mayo, para tratar de defender a su heredera de las últimas declaraciones de Rodrigo Cuba. De acuerdo al compañero de Gigi Mitre, las revelaciones de la señora no ayudaron en nada a la exchica reality.

La figura de Willax TV detalló que Doña Celia terminó de hundir a su hija, ya que se encuentra en el ojo de la tormenta luego de pedir una nueva conciliación para cambiar los días de tenencia de la menor, fruto de su matrimonio con el deportista.

Conductor criticó declaraciones de Celia Rodríguez

El popular ‘Peluchín’ reveló que la progenitora de la exreina de belleza tenía las intenciones de ‘limpiar’ a su hija de todo lo ocurrido en el fin de su matrimonio, pero resultó todo lo contrario.

“Salió la mamá esta mañana (25 de mayo) con las mejores intenciones, pero de buenas intenciones también se puede llenar el infierno. O sea, no, la terminó de hundir. Eso fue para mí, todos pueden tener su propia opinión. (...) Nos perdimos la pelea con la retoquitos que aquí (”Amor y fuego”) la veremos juntos”, expresó.

Rodrigo González se defiende de acusaciones de Melissa Paredes

Durante una entrevista, Melissa Paredes mencionó a Rodrigo González por criticarla luego de divorciarse de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, el conductor no se quedó callado y le envió un contundente mensaje. “Me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio (...) para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60.000 dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10.000 que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros”, señaló para Trome. Tras ello, llegó la respuesta del presentador durante su programa “Amor y fuego”. “Tú sabrás lo que hiciste, o dejaste de hacer, a mí no me metas en tus cuentos, que aquí lo único que hacemos es ir viendo como tú, poco a poco, has ido acusándolo de agresor hasta conciliar de lo más bien”, acotó.