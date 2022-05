Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se mantuvieron distanciados tras el ampay de la modelo con Anthony Aranda; sin embargo, se comunicaban por la tenencia de su menor hija. Luego de revelarse los chats en “Amor y fuego”, Janet Barboza recordó que la ex Miss Perú le envió una foto de la pequeña en brazos del ‘Activador’ al ‘Gato’ Cuba.

Este jueves 19, “Amor y fuego” filtró una serie de conversaciones en las que se vio a Rodrigo Cuba pedir poder ver a la menor los días de semana. Al parecer, Melissa Paredes no estaría de acuerdo.

¿Qué dijo Janet Barboza?

“El ‘Gato’ le pide fotos de la niña a Melissa. ¿Ella qué hace? Le envía fotos de la bebé en brazos del ‘Activador’. ¿Eso saben qué significa, compañeros? Eso significa que Melissa mete el dedo en la llaga, donde más le duele al ‘Gato’ Cuba, que es ver a su hija en brazos de este gato”, dijo al inicio.

“Si Melissa está haciendo una demanda o quiere hacer una demanda porque quiere más días, o quiere cambiar la tenencia, hay chats que prueban que el ‘Gato’ sí le está pidiendo cambiar un fin de semana por días hábiles y ella no quiere; además, cuando él le pide que le envíe fotos de su hija, ¿qué hace ella? Le envía fotos de la niña en brazos del ‘Activador’. ¡No me fastidien! Discúlpenme, no me fastidien, es una falta de respeto, qué falta de respeto”, agregó muy indignada con la exconductora.

Los chats de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes

Rodrigo González leyó los mensajes que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se enviaron para coordinar qué días podrían ver a la menor; sin embargo, entre todos los chats, se puede ver la imagen de la pequeña Mía en brazos del ‘Activador’, luego de que el ‘Gato’ pidiera una foto suya.