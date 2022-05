Melissa Paredes y Rodrigo Cuba han vuelto a ser protagonistas de las principales portadas del mundo del espectáculo tras el nuevo concilio que tuvieron por la tenencia de su hija. A pesar que ya existe un acuerdo entre ambos, la conductora busca que los términos de su convenio se modifiquen para que pueda pasar un mayor tiempo con su pequeña, que ahora se encuentra iniciando su etapa escolar.

Este tema fue abordado extensamente en la última edición de “América hoy”, en la que los diferentes presentadores dieron su punto de vista. En ese sentido, Ethel Pozo salió en defensa de su excompañera al asegurar que, como madre, quiere estar su lado todo el tiempo que pueda, y que el dinero no tiene nada que ver en todo esto.

Ethel Pozo respalda a Melissa tras concilio con ‘Gato’ Cuba

“ Me causa mucho dolor, porque conozco a la niña, conozco a los padres. Lo que Melissa Paredes está pidiendo es más días, de lunes a viernes, para poder compartir esta etapa escolar que su hija acaba de empezar. Ahora la niña recién está en el colegio y la madre quiere ser partícipe, (y) no lo tiene, porque la ve viernes, sábado y domingo ”, inició.

“Que no le vendan gato por liebre. Nadie está pidiendo un sol más, o se está hablando de manutención, el dinero no tiene nada que ver, es un tema de ver a la niña, es lo único que está pidiendo Melissa. Recordemos que Rodrigo no le da un sol, no hay manutención aquí, ambos padres aportan la mitad, Melissa paga en marzo el colegio, Rodrigo en abril y así ”, añadió.

Christian Domínguez también respalda a Melissa Paredes

Otro de los conductores que salió en defensa de Melissa Paredes fue Christian Domínguez, al asegurar que, pese a todo, la madre tiene que estar más pegada a la hija. Por ello, el cumbiambero mandó un mensaje a Rodrigo Cuba señalando que los padres deben entender este tipo de situaciones.