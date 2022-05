Vania Bludau habría agredido a Mario Irivarren en 2 oportunidades, según Rodrigo González

Vania Bludau y Mario Irivarren no detienen las polémicas que los envuelven desde hace varios días. Esta vez, Rodrigo González fue el encargado de contar un nuevo episodio de agresión que habría sufrido el chico reality durante la relación que tuvo con la modelo.

En la última edición de “Amor y fuego”, el popular ‘Peluchín’ reveló que se reunió la tarde del lunes 16 de mayo con Irivarren para conversar sobre las últimas declaraciones que sacarían a la luz más hechos de violencia entre la pareja. Fue en este encuentro que el joven contó haber sido presuntamente agredido en dos oportunidades.

Rodrigo González señala que Mario Irivarren fue agredido dos veces

El conductor de espectáculos dijo que el emprendedor nunca quiso hablar mal de su expareja, pero que tampoco podía permitir que lo tilden de agresor cuando ambos fueron violentos durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Ayer estuve con Mario Irivarren como hasta las seis de la tarde. Terminó el show y el ‘Cabezón’ se presentó con Mario Irivarren”, mencionó en un inicio.

Sin embargo, lo más impactante fue cuando dio a conocer la versión del ex chico reality, quien habría sido agredido dos veces. “Yo no quería hacer esto, sabes que he venido a poner paños fríos. No la responsabilicé de nada a ella, pero aguantar que una persona salga aprovechando mi silencio y me sindica como si ella no hubiera sido una persona violenta y no me hubiese pegado en dos oportunidades , esto se acabó Rodrigo”, narró el presentador.

Mario Irivarren abandonó Perú en medio de la polémica con Vania Bludau

A través de redes sociales, el portal Instarándula de Samuel Suárez publicó una imagen de Mario Irivarren en un avión con destino fuera del país. De acuerdo a la información proporcionada, el chico reality tomó un vuelo hacia Cancún, donde pasaría unos días de relajación lejos del suceso mediático que atravesó.

“Tras el escándalo por violencia en su relación con Vania Bludau y la revelación de conversaciones tóxicas de WhatsApp, este decide escapar a un lugar paradisíaco”, escribió ‘Samu’.