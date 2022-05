Dan Guido agradecido con Diana Sánchez por cuidarlo tras ser diagnosticado con leucemia

Diana Sánchez y su novio, Dan Guido, se enlazaron en vivo para el programa “América hoy”, este martes 17 de mayo, donde contaron detalles de su pedida de mano. Durante la edición, Ethel Pozo preguntó por el actual estado de salud del profesor, ya que la peruana viajó a Estados Unidos para cuidar de él luego de dar un paso al costado del reality las “Reinas del show”.

En 2021, Dan Guido fue diagnosticado con leucemia mientras que la influencer se encontraba en el Perú concursando en el formato de Gisela Valcárcel y, de manera intempestiva, abandonó el set sin dar muchas explicaciones de su renuncia.

“Estaba seguro antes de mi leucemia, pero ahora, con ella a mi lado, estoy más seguro que ella es para siempre”, mencionó el joven.

Profesor agradecido con la ex chica reality

En esa misma línea, la conductora del magacín de América Televisión le preguntó sobre su estado actual de salud, ya que tuvo someterse a diferentes quimioterapias.

De inmediato, el estadounidense no dudó en halagar los cuidados de su novia. “Mi salud es increíble, estoy casi normal, casi mejor que normal. Toda mi vida está normal, más porque ella está soportándome, es fácil con ella a mi lado” , expresó con una sonrisa frente a la peruana.

Diana Sánchez recuerda su romántica pedida de mano

La influencer sorprendió a los presentadores de “América hoy” por cómo fue su pedida de mano organizada por su novio, Dan Guido. “Me agarró de sorpresa porque había preparado una caminata por una catarata que me comentaba que era muy linda, pero que a la vez era muy complicado llegar hasta ese punto. Estaba lloviendo todavía, estaba un poco asustada”, acotó.

“Dan me dice: ‘tranquila, vamos a hacerlo, vamos a llegar a la catarata’. En la punta, cuando llegamos, me dice: ‘vamos a tomarnos una foto’. Comienza a poner el teléfono y me dice: ‘ponte ahí, ponte ahí’. Ya me comenzó a parecer un poco extraño porque normalmente a veces nos tomamos selfies y de la nada se arrodilla y yo: ‘Dios mío santo’”, agregó.