Merly Morello reveló cuándo descubrió su orientación sexual: “Me gustó una niña del nido”

Merly Morello reapareció tras el fin de “De vuelta al barrio” y protagonizó una divertida entrevista con el actor Christopher Gianotti. La joven artista habló, entre otros temas, sobre su orientación sexual y recalcó lo cómoda que se siente al hablar del tema, pues cuenta con el respaldo de sus amigos y familiares.

La ahora influencer también expuso qué es lo que le gusta más sobre su reciente mayoría de edad. “Viajar sola sin permiso notarial. (...) Me gusta mucho viajar y en la chamba no podía porque tenía que estar en Lima”, expresó.

¿Cuándo descubrió que era bisexual?

En dicha conversación, Merly Morello reveló cuándo fue la primera vez que notó su orientación sexual. Según contó, esto se dio a temprana edad.

“Lo descubrí a los 4 años. Me gustó una chica del nido y ya había visto algo en la tele, fue ‘ok, me gustan las mujeres” , precisó a Christopher Gianotti.

Aseguró haberse sentido reprimida cuando estaba en un colegio religioso, pero todo cambió cuando ingresó a una escuela agnóstica. “Mis amigos me hicieron entender que lo sentía era normal”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Merly Morello reveló quiénes son sus ‘crush’ del medio internacional. La actriz admitió que siente una fuerte atracción por Emma Watson, Kristen Steward y Harry Styles.

Merly Morello reflexiona sobre su bisexualidad

Merly Morello participó de la presentación de la nueva colección de ropa de Yirko Sivirich y conversó con La República. La joven actriz reflexionó sobre orientación sexual y expresó su incomodidad ante las conversaciones virtuales que genera este tema.