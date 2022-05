Magaly Medina envió un fuerte mensaje a Renzo Schuller luego de su presentación como conductor oficial de “Esto es guerra”. El nuevo ingreso hizo referencia a “Combate” y a las limitaciones que tuvo para enfrentarse a la competencia en aquel entonces. La figura de ATV lo criticó por sus palabras contra el reality que le dio trabajo por varios años.

El presentador no dudó en hacer referencia a los problemas que tenía la producción del extinto programa de ATV. Expuso que no tuvieron apoyo logístico para mejorar. “Mientras nosotros pedíamos fierros y vigas para construir una estructura metálica, nos daban tres alfileres y un fósforo. Eso pasó y acá (en EEG) no era así”, expuso.

Magaly Medina critica a Renzo Schuller

Magaly Medina no dudó en recordarle a Renzo Schuller que “Combate” fue el programa que le dio una mayor vitrina a su carrera en el medio y se mostró en desacuerdo con los cuestionamientos que hizo sobre la producción y el canal ATV.

“Se fue a decir que no le daban ni alfileres para hacer su logística. Tantos años en la televisión y no has aprendido que, si dejas de ser un producto que la gente sigue, no te dan nada. Te dan lo que pides porque tienes un público fiel. Así que no seas malagradecido porque cuando salgas de América TV, acá no te van a querer ver la cara ”, expresó en su programa de espectáculos.

Así fue el ingreso de Renzo Schuller a “Esto es guerra”

Renzo Schuller se convirtió en el nuevo conductor de “Esto es guerra” y reemplazará a María Pía Copello. Durante su presentación, el también actor aseguró estar más que feliz de ingresar al programa y también advirtió a Johanna San Miguel que defenderá ‘con garras y dientes’ a los ‘Combatientes’.

También recalcó que muchos exintegrantes del antiguo reality ahora están en el equipo de los ‘Guerreros’. “Vamos, entonces. ‘Combate’ contra ‘Combate’ porque veo a todo ‘Combate’ en tu equipo, mi querida chata”, dijo durante el programa.