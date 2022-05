Amy Gutiérrez relata por qué besó a una mujer en el videoclip “Alguien”: “Cambió toda la historia”

Amy Gutiérrez grabó el tema musical “Alguién” en el año 2014, luego de ser la ganadora del reality “La voz kids” y, durante una entrevista con Liliana Castro Manarelli, la salsera dio detalles sobre la creación del videoclip.

Esta canción es una balada originalmente; sin embargo, la cantante le dio un giro total convirtiéndola al género salsa, el mismo que está pegando en las emisoras peruanas. El videoclip se estrenó en el año 2020, pero todavía da que hablar por el sorprendente final en el que se ve a Amy Gutiérrez besando a una chica.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre el videoclip?

Amy Gutiérrez hizo una introducción de lo que sucedió ese día y mencionó que la idea fue suya y de su director en conjunto: “Estábamos un día sentados los cuatro, mis dos managers y el director del video, estábamos todos en la oficina y empezamos a lanzar ideas y dijimos: ‘Quiero hacer algo diferente porque la canción trata de amor’”.

“Necesito algo que impacte como un efecto sorpresa, yo lo veía por ese lado, pero el director, como director, lo vio de otra forma, con perspectivas y nos dio la idea de que se vea como si yo estuviera enamorada de él, pero que al final se dé cuenta que no era de él, sino de ella”, comentó.

“Nosotros dijimos ‘Ok’, vamos con una base tradicional, pero que al final termine con una escena que cambiará toda la historia y hará que lo vuelvas a ver para que te des cuenta de que yo no estaba mirando al chico, sino era una perspectiva diferente”, finalizó la salsera.

Amy Gutiérrez es pansexual

La salsera se ha declarado abiertamente pansexual, un detalle de su vida personal que sigue en boca de sus seguidores.

“Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. (…) Por ahora, solo he tenido relación con hombres; sin embargo, me encanta la personalidad”, dijo en una entrevista con Christofer Gianotti.