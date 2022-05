Xoana González explica por qué no haría cine para adultos: “Se corta la magia”

La argentina se ha convertido en una de las figuras más populares en el Perú gracias a su incursión en OnlyFans. Tras dejar los realities, Xoana González genera contenido explícito y recibe una alta remuneración de la famosa plataforma. Sin embargo, no tiene intención alguna de realizar cine para adultos. Así lo confirmó durante una entrevista para Magaly TV, la firme.

“Nos llamaron de un par de lados, pero el tema es que si estás en un set hay varias personas de grabación, te hacen un ‘papanicolaou’ con la cámara y yo no quiero. Es como ‘¿hasta dónde va a ir la cámara?’ entonces se corta la magia entre nosotros ”, comentó la influencer el 9 de mayo.

“Si somos dos y por ahí justo ese día peleamos... ¡Ah, no! A mí hasta que no me pidan disculpas, así tenga o no tenga razón, así me acuerde o no por qué me enojé, no puedo grabar. Un par de veces me vieron los vecinos y tuve que parar y dije ‘Ay, no, qué vergüenza, no voy más al supermercado’”, añadió Xoana González, descartando así la posibilidad de sumarse a la industria del cine para adultos.

Xoana González confiesa que fue infiel a una expareja

A fines de abril, Xoana González confesó que en una ocasión le fue infiel a una expareja, aunque aseguró que desde entonces no ha vuelto a traicionar la confianza de la persona que tiene al lado.

“Fui infiel a los 23 años —es decir, hace 11 años— a mi novio. Se lo quise decir muchas veces, no me atrevía. Luego se lo dije en su cumpleaños, fue fatal. Yo creo que la gente puede cambiar, un día dije ‘no más’. (En ese momento) era tan oscuro, traumante, no se puede vivir así”, contó al diario El Popular.

No tiene competencia en OnlyFans

En una entrevista para el portal Infobae, Xoana González afirmó que no hay peruanas que le hagan competencia en la plataforma OnlyFans.

“La verdad que no le tengo miedo a la competencia, al contrario podemos hacer colaboraciones. Así que bienvenidas si vienen al rubro del porno, hacemos featuring (risas)”, comentó.