Rodrigo González critica a Francesco Balbi, novio de Ale Fuller: “Quedaste como un patán”

Fuerte y claro. Rodrigo González no soportó ver a Francesco Balbi, novio de Ale Fuller, quien perdió los papeles en plena entrevista a la actriz, y terminó por empujar al reportero de su programa. Al final del reportaje emitido este lunes 9 de mayo en “Amor y fuego”, el conductor envió un duro mensaje al abogado.

“Si tú realmente conoces y quieres a tu pareja, primero que nada no te metas en su terreno. Tu novia (Ale Fuller) pertenece al espectáculo, nosotros fuimos para hablar con ella, pero tú te quisiste robar el show, incomodaste a tu novia y quedaste como un patán” , señaló ‘Peluchín’.

Además, el presentador de espectáculos cuestionó el comportamiento del joven delante de la influencer. “No se da cuenta que está incomodando a su propia novia, muy aparte de lo malcriado y patán que fue con nuestro equipo. Desubicado por donde lo mires , a Alexandra no tenemos nada que decirle, solo cambia de novio, nada más”, expresó.

‘Peluchín’ agradecido con madres peruanas por ver su programa

En el Día de la Madre, Rodrigo González saludó a su progenitora y a las peruanas que siempre sintonizan su programa “Amor y fuego”. “¡Feliz día a la número uno de mi vida! A todas las mamis que me siguen, que durante tantos años me dejan entrar a sus casas para entretenerlas y me hacen sentir parte de sus familias, gracias por eso, las abrazo con todo mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Rodrigo González a su madre Lydia. Foto: Rodrigo González/Instagram

Rodrigo González critica a Yahaira Plasencia

La salsera Yahaira Plasencia reapareció mediante un enlace en vivo para “América hoy”, donde aseguró que se ha visto perjudicada por lo que dijo Pancho Rodríguez en el programa de “Amor y fuego”. Ante ello, el conductor criticó las declaraciones de la cantante. “Yahaira... el jueves (5 de mayo), Pancho Rodríguez estuvo conectado con nosotros. Una de las cosas que deslizó y no negó cuando se lo preguntamos directamente es si esa mujer a la que se refería, con la que había tenido una relación, estaba involucradas mientras salía con él con un ahora excongresista. No desmintió, no afirmó pero, ¿quién creen que salió hoy (6 de mayo) a aclarar y solita dijo: ‘Yo me desligo, él me ha dejado mal’?”, indicó.