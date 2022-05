Korina Rivadeneira está próxima a convertirse en mamá por segunda vez y ha compartido públicamente su emoción por este nuevo capítulo de su vida. En esta ocasión, la modelo venezolana se animó a celebrar el Día de la Madre con una sesión fotográfica especial para una revista local, junto a su pequeña hija, Lara.

Korina Rivadeneira festeja el Día de la Madre

Korina Rivadeneira compartió, a través de sus redes sociales, una serie de videos en los que se le ve posando junto a su menor hija, Lara, fruto de su matrimonio con el ex chico reality Mario Hart. La modelo venezolana disfruta varios momentos al lado de su pequeña, quien se muestra bastante cómoda frente a las cámaras.

“Verla sonreír es lo mejor que existe”, se lee en los cortos que subió la influencer. Las fotos son parte del magacín que un conocido medio nacional ha lanzado por esta fecha especial. Tanto Korina como Lara, han realizado por primera vez juntas una portada de revista.

Korina Rivadeneira está próxima a ser mamá por segunda vez. Foto: Instagram

Korina también celebró su quinto aniversario con Mario Hart

Unos días antes, Korina Rivadeneira y Mario Hart celebraron su quinto aniversario de matrimonio. La ex chica reality no dudó en plasmar sus sentimientos hacia su pareja en una publicación especial de Instagram, la cual iba acompañada de varias fotos en los que se les puede celebrando su boda.

“Hoy, 5 años. Apenas el inicio del resto de nuestras vidas juntos. Amor de mi vida, te amo muchísimo, gracias por hacerme sentir amada, por respetarme, hacerme reír, impulsarme, enseñarme, cuidarme siempre; gracias por ser mi complemento perfecto. Me haces feliz, me regalaste una hermosa hija, a la que amo con toda mi vida, y ahora este bebé en camino a quien amo desde ya. No paro de sentir admiración por ti. Deseo que el resto de nuestras vidas sea cada vez mejor”, escribió Korina.