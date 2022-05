Magaly Medina no se quedó callada y respondió con todo a Tula Rodríguez luego de que la conductora de “En boca de todos” le pidiera que parara con el tema de la herencia de Javier Carmona, ya que esto estaba causando mucho dolor a su hija de 13 años.

Como se recuerda, la presentadora negó intentar quedarse con gran parte de la herencia de su esposo fallecido y aseguró que a ella no le dejaron nada. Ante esto, la figura de ATV, con documentos en manos, desmintió la versión de la exbailarina.

“Yo le voy a decir a la señora Tula Rodríguez que yo tengo esta nota firmada por Lucas y Tadeo Carmona, los hijos mayores de Javier Carmona, y vamos a entender con manzanitas de qué se trata todo esto. Están pidiéndote a ti algo que tú no cumples con hacer desde hace mucho tiempo”, dijo Magaly Medina al iniciar su programa “Magaly Tv, la firme” el último martes 3 de mayo.

Según la conductora, Tula Rodríguez estaría dilatando el proceso para la repartición de la herencia con la finalidad de que sus hijastros no accedan a los bienes de Javier Carmona. Asimismo, Magaly Medina señaló que a la exbailarina sí le corresponde parte del patrimonio que le dejó el ex gerente de televisión.

“Ellos no pueden decidir sobre los bienes que dejó su padre pese a ser los herederos legítimos al igual que tú y tu hija, porque tú no has cumplido con un trámite que debes hacer, o que presentas, pero no cumples con las instrucciones del juez”, explicó.

“Lo que te están pidiendo es que solicites la tutoría de tu menor hija para que puedan repartirse los bienes y los chicos estén tranquilos. ¿Qué te cuesta? Si tú dices que tienes un montón de propiedades. Hazlo, a ti te va muy bien”, añadió.

Tula Rodríguez asegura que no se casó con Carmona por interés

Tula Rodríguez dejó en claro que desde muy joven se dedicó a trabajar y que antes de casarse ella ya tenía propiedades.

“Yo trabajo desde los 15 años y entré a un matrimonio con patrimonio. Valentina y yo vivimos en una propiedad que hasta ahora yo pago al banco. Ustedes saben que yo trabajo, a mí nadie me regala la plata, a mí nadie me cambió el estatus social porque nunca me ha interesado”, se defendió.

Tula Rodríguez defiende herencia de su hija

La conductora Tula Rodríguez señaló que no obligará a su hija de 13 años a renunciar a la herencia que le dejó su padre Javier Carmona, ya que es algo que le corresponde por ley.

“Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales, yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez”, explicó.